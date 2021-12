Netflix va faire un film sur une grand-mère qui a invité un inconnu à Thanksgiving

Jamal et Wanda sont de bons amis (Photo : @jamalhinton12)

Netflix est sur le point de créer un film sur une grand-mère devenue virale après avoir invité un étranger à son dîner de Thanksgiving – le couple restant amis des années plus tard.

En 2015, Wanda Dench est devenue virale après avoir accidentellement invité Jamal Hinton pour les vacances, après avoir pensé qu’elle envoyait un message à son petit-fils.

Jamal a rapidement signalé l’erreur de Wanda, mais lui a demandé s’il pouvait toujours venir. Depuis, le couple a passé Thanksgiving ensemble chaque année.

Partageant des photos de lui et de Wanda, Jamal a écrit sur Twitter : » Je suis très heureux d’annoncer notre nouveau partenariat avec Netflix.

« Nous remercions chacun d’entre vous pour votre amour et votre soutien dans notre voyage au cours des 6 dernières années. Nous avons hâte de raconter notre histoire sur grand écran !’

Le couple a ajouté: « Nous sommes ravis de partager notre histoire avec le monde. Nous espérons que cela incitera plus de gens à tendre la main et à établir des liens qu’ils n’établiraient pas normalement.

« Nous sommes tellement bénis de trouver une véritable amitié réunie par Dieu à partir d’un message texte erroné. »

Le texte de Thanksgiving racontera l’histoire vraie de la douce relation de Wanda et Jamal, Abdul Williams étant sur le point d’écrire le scénario.

Un réalisateur n’a pas encore été nommé et le film n’a pas été casté.

Le tweet initial montrait que Jamal avait reçu le mauvais numéro de texte, avant de répondre: « Vous n’êtes pas ma grand-mère… puis-je quand même avoir une assiette? »

Wanda a gentiment répondu: ‘Bien sûr que vous le pouvez. C’est ce que font les grand-mères… Nourrissez tout le monde.

Les fans du couple ont eu le cœur brisé en 2020 après que Lonnie, le mari de Wanda qui a également participé à la tradition, soit décédé des complications de Covid-19.

Jamal et Wanda ont poursuivi leur tradition, l’invitation étant adressée à la petite amie de Jamal cette année.

