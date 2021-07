Netflix va faire une série “Pokemon” en direct

Netflix a transformé un certain nombre de propriétés énormes en séries et films à succès. The Witcher, Bridgerton et A Series of Unfortunate Events étaient tous des livres populaires avant de devenir nos émissions originales préférées. Mais Netflix se prépare peut-être à relever son plus grand défi à ce jour. Des sources disent à Variety qu’une série Pokemon en direct est en cours de développement chez Netflix.

Selon le rapport, Netflix a fait appel au co-showrunner de Lucifer, Joe Henderson, pour écrire et produire son émission Pokemon. Les sources disent que le spectacle s’apparenterait au détective Pikachu. Le film de 2019 présentait de vrais acteurs aux côtés de CGI Pokemon et mettait en vedette Ryan Reynolds dans le rôle de Pikachu. On ne sait pas comment l’émission en direct de Netflix se connecterait au reste de la franchise, ou si ce serait le cas. Ni Netflix ni Henderson n’ont répondu aux demandes de commentaires de Variety.

Netflix + Pokémon = un match fait au paradis

Tout bien considéré, ce ne serait pas un développement tout à fait inattendu. Netflix abrite déjà plusieurs séries animées Pokemon, dont Pokemon Journeys, Pokemon the Series: Sun & Moon et l’ancien Pokemon: Indigo League. Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution – un remake CGI plan pour plan du film de 1998 – était également le titre d’anime le plus regardé sur Netflix en 2020.

La popularité de Pokemon a peut-être culminé dans les années 90, mais c’est toujours l’une des plus grandes IP de la planète. Pokemon Go engrange des millions de dollars chaque année, la collecte de cartes Pokemon est à la hausse et Pokemon Sword & Shield se sont combinés pour vendre plus de 21 millions d’exemplaires sur Switch.

Pendant ce temps, Netflix a fait de l’anime une priorité sur son service ces dernières années. En plus de concéder sous licence certains des meilleurs titres japonais, Netflix a produit de nombreuses séries animées, Aggretsuko et Devilman Crybaby étant deux des plus connues. Netflix s’efforce également de transformer certaines des plus grandes franchises de jeux vidéo du marché en séries animées. Castlevania vient de terminer sa série de quatre saisons, et maintenant Far Cry et Splinter Cell ont été annoncés. Une série Pokemon ne serait pas non plus la première adaptation animée en direct sur Netflix. Death Note a fait ses débuts en 2017, et une série Cowboy Bebop en direct est maintenant en production. Pokemon va être chez lui ici.

