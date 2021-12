Netflix va sortir un film basé sur Mega Man de Capcom

Image: Mega Man

On dirait que Netflix, fort de son succès en adaptant Cowboy Bebop, a jeté son dévolu sur un autre personnage japonais bien-aimé : Mega Man.

Comme l’a repris Rockman Corner, le site Web de la société de production d’Henry Joost et Rel Schulman, Supermarché, contient une section sur leur site Web où ils parlent des projets à venir, et parmi eux se trouve cette partie du Blue Bomber :

Henry, Rel et leur producteur interne Orlee-Rose Strauss maintiennent une liste de développement active. Parmi les caractéristiques en préparation, citons : une adaptation de MEGA MAN de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et réalisé.

Le film lui-même n’est pas la nouvelle ici. Un film Mega Man en direct a été signalé pour la première fois en 2018 et était attaché à Chernin Entertainment, la même société répertoriée sur le site Web de Supermarché. L’annonce de 2018 indiquait même qu’Henry Joost et Rel Schulman – qui ont déjà travaillé sur la série Paranormal Activity – allaient écrire et réaliser le film, donc rien n’a changé là-bas.

Ce qui est nouveau ici, c’est l’angle Netflix, peut-être aidé parce que Joost et Schulman ont créé Project Power pour le service de vapeur l’année dernière. Cela peut être considéré comme une bonne nouvelle car contrairement à Hollywood, Netflix semble en fait être capable de faire des choses comme celle-ci, mais ce qui est aussi une mauvaise nouvelle car les récents antécédents de la plate-forme en matière d’adaptation de trucs – The Witcher à part – ont été terribles, au point où c’est maintenant un mème bien usé.

En 2018, Capcom a décrit l’annonce du film comme :

Basé sur la franchise Mega Man influente et mondialement appréciée, Capcom vise à attirer un public diversifié, comprenant non seulement des joueurs de jeux vidéo, mais également des fans de films d’action, avec une adaptation qui maintient le monde des jeux Mega Man, tout en incorporant la grande production et la valeur de divertissement pour laquelle les films hollywoodiens sont connus.

Il reste à voir si le transfert à Netflix est en mesure de conserver l’une des « grandes valeurs de production et de divertissement » promises.