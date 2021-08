Netflix vaut-il encore la peine de s’abonner en 2021 ?

Adamya Sharma / Autorité Android

C’est presque difficile à retenir maintenant, mais en 2013, lorsque Netflix a sorti sa première série originale – House of Cards – certaines personnes pensaient que la société était folle. La première saison à elle seule a coûté des dizaines de millions de dollars et a soudainement mis Netflix en concurrence avec des chaînes câblées comme HBO et Showtime. Le pari a cependant porté ses fruits et aujourd’hui, Netflix lance une émission ou un film original presque chaque semaine.

Malgré cela, il existe un courant sous-jacent substantiel de personnes choisissant d’annuler leurs abonnements. La société a perdu 430 000 abonnés américains et canadiens au cours du seul deuxième trimestre 2021. Cela ne signifie pas la catastrophe, mais suggère évidemment qu’il pourrait faire mieux. Alors, Netflix vaut-il toujours la peine de s’abonner ?

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

Dans le coin pro-Netflix

Rien que sur la base de Netflix Originals, il y a beaucoup à regarder exclusivement sur Netflix. Alors que House of Cards est peut-être tombé en disgrâce en raison de l’implication de Kevin Spacey, il y a encore des spectacles solides. Vous pouvez choisir parmi Stranger Things, Black Mirror, Castlevania, The Punisher et The Witcher, pour n’en nommer que quelques-uns. La qualité peut varier considérablement, mais il y a souvent quelque chose d’intéressant dans un genre donné, à l’exception peut-être des émissions d’actualité comme Vice ou PBS Frontline sur d’autres services.

Les films de la société ont eu un succès mitigé, mais il existe encore des titres de fiction solides et parfois primés comme Okja, Roma, Beasts of No Nation et The Trial of the Chicago 7. On peut dire que certains des meilleurs films du service sont documentaires. Il s’agit notamment du 13e d’Ava DuVernay ou de Into the Inferno de Werner Herzog – que, encore une fois, vous ne pouvez regarder nulle part ailleurs.

Netflix vaut facilement la peine de s’abonner si vous aimez les sketchs ou les comédies stand-up. Faire un spécial Netflix est pratiquement un cliché dans le monde de la comédie. Cela met les gens en bonne compagnie avec des têtes d’affiche comme Patton Oswalt et Amy Schumer.

Le contenu tiers varie d’un pays à l’autre – aux États-Unis, les gens peuvent regarder des émissions comme Breaking Bad, Community et Star Trek: The Next Generation, même si d’autres favoris comme The Office sont désormais incroyablement hors de portée. Les films tournent encore plus souvent, mais il y a généralement quelque chose qui vaut la peine d’être regardé un week-end donné. Certaines coupes de choix en août 2021 incluent Terminator 2, Django Unchained, Inception et Team America: World Police.

Qu’est-ce qui retient le service

Un problème majeur est que Netflix annule rapidement les originaux qui n’atteignent pas les niveaux de succès de Stranger Things. Un exemple tristement célèbre est The OA, qui, malgré un culte, a connu sa deuxième et ultime fin de saison sur un cliffhanger. Tuca & Bertie – l’émission d’animation mettant en vedette Tiffany Haddish et Ali Wong – a été annulée après seulement une saison, mais était suffisamment populaire pour trouver une nouvelle maison sur Adult Swim. Netflix n’est pas un service sur lequel vous pouvez compter pour terminer les arcs de l’histoire, ou parfois même garder un bon spectacle en vie.

Une plus grande préoccupation, cependant, est que la montée en puissance de nouveaux services a privé Netflix du contenu tiers populaire, avec des sélections (parfois) plus attrayantes proposées ailleurs. Si vous souhaitez regarder Friends à la demande pour une raison quelconque, vous devrez peut-être payer pour HBO Max. Le bureau est muré derrière Peacock. La plupart, sinon tous les titres Marvel, Pixar et Star Wars ont été déplacés vers Disney Plus.

La montée en puissance de nouveaux services a privé Netflix de contenus tiers populaires, avec (parfois) des sélections plus attrayantes proposées ailleurs.

En effet, si vous vous abonnez à la fois à HBO Max et à Disney Plus, vous avez un accès plus fiable au contenu de la liste A, simplement parce que les services appartiennent à d’énormes conglomérats médiatiques. HBO Max comprend non seulement la gamme de HBO, mais de nombreuses autres filiales et partenaires de WarnerMedia, tels que Warner Bros. et Turner Classic Movies. Comme si posséder les Avengers et Luke Skywalker n’était pas excessif, Disney possède également National Geographic et d’anciennes marques Fox comme 20th Century Studios. La reine des Aliens est devenue une princesse Disney.

Les personnes ayant des goûts de genre de niche peuvent également avoir de meilleures options. Shudder est le meilleur service pour les fans d’horreur, et les amateurs d’art et essai vont choisir quelque chose comme The Criterion Channel ou Mubi. Mis à part la comédie, Netflix ne se spécialise pas dans grand-chose à part être Netflix.

Que peut faire Netflix pour garder les gens à bord ?

La première priorité de Netflix devrait être de se concentrer sur des productions moins nombreuses et de meilleure qualité et de les mener à bien. Considérez combien de personnes se sont probablement inscrites à Disney Plus juste pour voir The Mandalorian. Les gens rejoindront absolument un service pour regarder une ou deux émissions de qualité. Ensuite, ils resteront s’il y en a un peu plus. Netflix a constitué une bonne bibliothèque, mais de nombreux abonnés ont déjà plébiscité les choix de qualité.

Les films devraient être éclairés au vert en vue d’un visionnage répété, plutôt que de simplement faire entrer les gens à la porte pendant un mois avec des noms de renom. Oui, Extraction est un film décent avec Chris Hemsworth. Mais ce n’est pas quelque chose que les gens vont regretter de perdre s’ils annulent. Un fan de Tolkien réfléchira à deux fois avant de laisser tomber HBO Max, car ils perdront les films Le Seigneur des Anneaux et Hobbit – s’ils ne les ont pas déjà achetés bien sûr, mais c’est une proposition coûteuse.

De nouveaux accords commerciaux pourraient également aider. Netflix est déjà inclus dans certains forfaits T-Mobile, et proposer des offres similaires ailleurs attirerait autant de téléspectateurs que possible. La société devrait également dépenser beaucoup pour licencier des films populaires, bien qu’elle n’ait peut-être pas beaucoup plus de choix étant donné que les studios accumulent des exclusivités pour leurs propres plates-formes.

Netflix vaut-il toujours la peine de s’abonner ?

Netflix vaut-il toujours la peine de s’abonner ? Pour les personnes avec un budget limité, la réponse à la question est probablement non. L’explosion des services au cours des deux dernières années a fracturé le contenu au point où vous avez besoin de plusieurs abonnements pour obtenir une bonne bande. Et il y a tout simplement plus pour votre argent ailleurs, du moins en termes de contenu instantanément attrayant. Les streamers de faible intensité peuvent même se contenter d’Amazon Prime Video, qui est plus faible à certains égards, mais qui a tout de même des choses à regarder à un prix inférieur. Ce sera également le seul endroit pour voir la prochaine émission télévisée du Seigneur des Anneaux, en parlant de Tolkien.

Netflix est passé d’un service fourre-tout à sa propre niche : l’endroit où vous allez pour trouver Netflix Originals, des émissions spéciales comiques et quelques émissions classiques. Cela peut toujours être puissant, mais seulement si vous êtes à mi-chemin entre votre premier goût et une forte frénésie. La qualité des nouveaux originaux est aléatoire et vous ne pouvez pas compter sur du matériel tiers qui traîne. La meilleure stratégie consiste peut-être à rester à l’écoute des nouveaux contenus incontournables et à ne s’abonner que pour un mois à la fois.