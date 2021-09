Netflix veut entrer dans l’histoire des Emmys avec “The Crown”

“Avec The Crown, il semble que leur heure soit enfin venue. Ce sera la première grande victoire d’une série pour Netflix”, a-t-il déclaré à l’.. Clayton Davis, rédacteur en chef des prix du magazine Variety.

Outre le drame de la famille royale britannique, qui dans sa quatrième saison revient sur le difficile mariage des princesse Diana et le le prince carlos, le géant du streaming est en concurrence avec le très populaire The Queen’s Gambit.

Avec Anya Taylor-Joie Incarnant un jeune prodige des échecs confronté à plusieurs problèmes, la série a fait monter en flèche les ventes d’échiquiers dans le monde et est considérée comme la favorite pour remporter le prix des mini-séries, celles qui n’ont qu’une seule saison.

En février de cette année, Anya Taylor-Joy a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série. (Spécial)

S’il triomphe avec d’autres candidats variés comme la série d’époque Bridgerton et le documentaire nature David Attenborough : A Life on our Planet, en plus des 34 autres Emmy Awards qu’il a déjà remportés dans des catégories techniques annoncées avant la cérémonie, Netflix pourrait établir un record. . . .

“Ce que l’on voit, c’est que Netflix est enfin en train de conquérir. Ils ont toujours bien fait avec les nominations, mais jamais avec les catégories finales”, a déclaré le chroniqueur de Deadline. Pete Hammond. “C’est un point de non-retour pour eux”, a-t-il déclaré à l’..

Si quelqu’un peut gâcher la fête, ce serait Disney +, qui, avec seulement deux ans dans le monde du streaming, a mis en scène des personnages bien-aimés des univers Star Wars et des films Marvel.