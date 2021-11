Netflix veut que vous sécurisez votre compte et pour cela il vous demande votre numéro de téléphone | Divertissement

Étant donné que le service de streaming le plus utilisé au monde n’a pas de vérification en deux étapes, le seul moyen de sécuriser votre compte est de saisir le numéro de téléphone dans notre profil.

Si demain un groupe de hackers vole notre compte Netflix, le plus sûr c’est que récupérer le compte ne nous prendra pas trop de temps… à moins que nous n’ayons beaucoup de malchance.

La vérification classique en deux étapes, où nous entrons le numéro de téléphone dans une application et il nous envoie un code au mobile que nous devons saisir pour nous assurer que nous sommes les propriétaires du compte, est un ajout de sécurité vital dans le monde d’aujourd’hui.

Nos comptes Google, Microsoft ou Steam ont l’option depuis des années et la raison est claire : Les vols de compte sont très courants et le 2FA s’est avéré être le moyen le plus utile de sécuriser nos comptes.

Le problème est que Netflix n’a pas d’authentification en deux étapes, donc en cas de piratage nous sommes plus exposés que dans le reste des services.

Par chance, Netflix nous empêche de mettre le numéro de téléphone dans notre profil d’applicationPar conséquent, si des pirates compromettent notre compte, il est très facile de prouver que nous sommes les propriétaires légitimes du compte.

Et ils le savent depuis l’application, et c’est pourquoi depuis quelque temps l’entreprise a commencé à demander à ses clients de remplir toutes les cases d’information que nous avons dans notre profil Netflix : pays, carte de crédit pour les paiements, adresse personnelle et numéro de téléphone.

En l’absence d’une vérification en deux étapes, ce qui serait vraiment l’idéal, Netflix a jugé bon d’intégrer cette étape. Bien que l’espoir ne soit jamais perdu et j’espère que nous verrons en 2022 cet outil de sécurité très utile qui évite tant de hacks.