Netflix veut vous donner un accès privilégié avec un nouveau service “ N-Plus ”

Netflix joue avec l’idée de déployer un nouveau service appelé N-Plus, selon un rapport de Protocol. Le géant du streaming a récemment envoyé une enquête à certains utilisateurs, leur demandant s’ils seraient intéressés à accéder à de nouveaux contenus tels que des podcasts, des listes de lecture générées par les utilisateurs, des procédures, etc.

Netflix décrit N-Plus comme un “futur espace en ligne où vous pourrez en savoir plus sur les meilleures émissions Netflix et les choses qui y sont liées”. Jusqu’à présent, Netflix a publié des interviews, des podcasts et d’autres contenus similaires dans les coulisses via YouTube, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

En plus du contenu des coulisses, N-Plus sera également livré avec quelques autres fonctionnalités utiles. Les utilisateurs de N-Plus pourront créer des listes de leurs émissions préférées sur Netflix et les partager avec leurs amis. Le service peut même répertorier la musique des émissions de télévision et permettre aux utilisateurs de créer des listes de lecture personnalisées à partir de celui-ci.

Une autre fonctionnalité envisagée par Netflix pour N-Plus est de permettre aux utilisateurs «d’en savoir plus sur une émission prévue et d’influencer son développement avec des commentaires avant la fin du tournage». N-Plus peut également inclure des critiques d’émissions Netflix populaires des utilisateurs.

Alors que l’enquête confirme que Netflix explore l’idée de lancer un nouveau service, nous ne serions pas surpris si N-Plus ne voit jamais le jour. Netflix teste souvent de nouvelles fonctionnalités, mais seules quelques-unes d’entre elles arrivent sur le marché. Un porte-parole de Netflix a déclaré à Protocol que l’enquête ne faisait que partie des «efforts réguliers» de la société pour évaluer l’intérêt du public pour les nouvelles fonctionnalités et qu’elle n’avait plus rien à partager pour le moment.

