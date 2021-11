Netflix vient d’ajouter 3 films du créateur de Squid Game

La plus grande surprise de l’année sur Netflix – ou tout autre service de streaming – a été Squid Game. Netflix affirme que le thriller sud-coréen est désormais la série originale la plus regardée de son histoire. Il y avait eu des succès internationaux croisés sur Netflix auparavant, mais aucun n’a atteint autant de téléspectateurs que Squid Game. Pour célébrer le succès de l’émission, Netflix a annoncé mercredi avoir ajouté trois films du créateur de Squid Game Hwang Dong-hyuk au service de streaming.

Silencieux

Le premier film de Hwang Dong-hyuk que Netflix a ajouté à sa bibliothèque américaine cette semaine s’appelle Silenced. Sorti en 2011, Silenced suit un professeur d’art nommé Kang In-ho (Gong Yoo) qui travaille dans une école pour enfants malentendants. Avec le temps, il apprend que les enfants ont été horriblement maltraités par le corps professoral de l’école. Il tente alors d’exposer leurs crimes. Silenced est basé sur des événements réels et a incité les législateurs sud-coréens à présenter des projets de loi pour protéger les groupes vulnérables.

Mademoiselle Mamie

Et en second lieu, la comédie romantique Miss Granny de Hwang Dong-hyuk en 2014. Les deux premiers longs métrages de Hwang se concentraient sur des histoires sombres et angoissantes, mais son troisième était beaucoup plus léger. Miss Granny parle d’une veuve âgée qui erre dans un mystérieux studio photo, se fait prendre en photo et en ressort à nouveau comme une jeune de 20 ans. Ce fut un énorme succès et a finalement été refait dans plusieurs pays.

La forteresse

Enfin, Netflix ajoute également le film le plus récent de Hwang : The Fortress. Le drame historique se déroule lors de la deuxième invasion mandchoue de la Corée en 1636. Choi Myung-kil (Lee Byung-hun) et Kim Sang-hun (Kim Yoon-seok) sont à la tête de deux groupes idéologiques, dont l’un veut le roi Injo ( Park Hae-il) pour se lever et lutter contre la dynastie Qing de Chine, et dont l’autre veut que les deux parties fassent la paix. C’était encore un autre succès pour Hwang.

Si vous êtes un fan de Squid Game et que vous souhaitez découvrir certains des autres travaux de Hwang Dong-hyuk, c’est le moment. Il n’a réalisé que quatre longs métrages majeurs à ce jour, et maintenant trois d’entre eux sont diffusés sur Netflix. Espérons que les téléspectateurs se connecteront au travail de Hwang de la même manière qu’ils l’ont fait à Bong Joon-ho après que Parasite ait fait sensation en 2019. De plus, nous ne savons pas ce que Hwang publiera ensuite. Le scénariste-réalisateur a affirmé qu’il reviendrait au cinéma avant d’envisager de faire une autre saison de Squid Game. Il a également clairement indiqué qu’il ne prévoyait pas d’écrire et de réaliser chaque épisode, comme il l’a fait avec la saison 1.