Netflix vient d’ajouter la partie 1 de la dernière saison de l’une de ses plus grandes séries télévisées

À l’heure actuelle, c’est devenu une sorte d’histoire répétitive en ce qui concerne Netflix. Un programme peu regardé échoue essentiellement à la télévision. Il est en voie d’annulation. Peut-être qu’il est effectivement annulé. Mais ensuite, Netflix s’en empare. Et la prochaine chose que vous savez? La série s’est transformée en un phénomène de streaming bourdonnant dont les gens ne peuvent s’empêcher de parler. Ou regarder. L’un des meilleurs exemples en est le Money Heist en espagnol – alias La Casa de Papel – qui faisait face à la chute du nombre de téléspectateurs sur la chaîne espagnole Antena 3 avant que Netflix ne le reprenne il y a quelques années. Le streamer lui a donné un titre de deux mots plus percutant, et avec peu de publicité, suffisamment de gens l’ont découvert qu’il est devenu l’un des plus grands succès de Netflix de tous les temps. Et au cours du week-end, la partie 1 de la saison 5 de Money Heist, qui sera la dernière saison de la série, a fait ses débuts sur Netflix.

Money Heist Saison 5, Partie 1 – en streaming

L’émission est devenue un tel succès mondial qu’il existe également un documentaire indépendant sur Netflix à ce sujet. Intitulé Money Heist: The Phenomenon, ce spécial d’environ 1 heure examine “pourquoi et comment Money Heist a déclenché une vague d’enthousiasme dans le monde entier pour un groupe de voleurs adorable et leur professeur”.

En fait, l’émission (à propos d’un groupe de voleurs qui s’introduisent par effraction dans la Monnaie royale d’Espagne) est si populaire qu’un PDG, qui dirige une société informatique en Inde, aurait donné du temps à ses employés pour qu’ils puissent se gaver des nouveaux épisodes de la montrent qui viennent d’être ajoutés à Netflix.

En parlant des cinq épisodes qui viennent de débuter ? Netflix a divisé la cinquième saison en deux parties. La partie 1 de la saison 5 de Money Heist a fait ses débuts le 3 septembre. Alors que la partie 2 arrive plus tard, le 3 décembre de cette année.

Este es el comienzo del finale. Partie 5, Vol. 1 est disponible.

L’histoire

Selon le synopsis de Netflix de la dernière saison, voici où en sont les choses. « Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais leur moment le plus sombre est sur eux après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan d’évasion.

« Juste au moment où il semble que rien d’autre ne pourrait mal se passer, un ennemi entre en scène qui est beaucoup plus puissant que tous ceux qu’ils ont affrontés : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire approche. Et ce qui a commencé comme un vol va se transformer en guerre.

Selon ce documentaire spécial, Money Heist est le programme le plus regardé sur Netflix dans au moins une demi-douzaine de pays. Avec des bases de fans tout aussi importantes dans de nombreuses autres parties du monde. Et l’intrigue à indice d’octane élevé de la dernière saison explique apparemment pourquoi l’émission attire autant de téléspectateurs. Avec ses nombreux rebondissements et autres surprises qui gardent les téléspectateurs béatement accrochés et en redemandent.