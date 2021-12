Netflix vient d’ajouter un film d’action absolument fou

Cette semaine, Netflix a ajouté à son catalogue l’un des films d’action les plus fous de la dernière décennie : Sucker Punch. Cette aventure fantastique psychologique de 2011 a été réalisée et co-écrite par Zack Snyder, et est sortie en 2011. Elle a une distribution étonnamment empilée et une prémisse qui vous fera vous demander comment vous avez oublié celle-ci – ou l’avez complètement manquée.

Sucker Punch met en vedette Emily Browning dans le rôle de Babydoll, l’héroïne principale, avec Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino, Oscar Isaac, Jon Hamm, Scott Glenn, Gerard Plunkett, Patrick Sabongui et Malcolm Scott. Cela commence dans les années 1960 avec l’envoi de Babydoll dans un établissement psychiatrique après avoir accidentellement assassiné sa sœur dans le but de tuer son beau-père en état de légitime défense. Son beau-père parvient à faire lobotomiser Babydoll, tandis que Babydoll commence à planifier son évasion. Dans le processus, elle réinvente son environnement horrible comme un monde fantastique et magique fluide, qui est rendu dans un CGI exagéré.

Le film embrasse la violence gratuite d’une manière qui est passée de mode au cours des 10 dernières années. À l’époque, Snyder l’aurait décrit succinctement comme « Alice au pays des merveilles avec des mitrailleuses ». Il a envisagé le film après avoir terminé 300, mais a pris une pause dans son développement pour filmer Watchmen.

Pendant le tournage de Sucker Punch, Snyder a laissé entendre qu’il serait classé R plusieurs fois. Il a même félicité Warner Bros. de lui avoir donné une telle liberté de création, déclarant à Entertainment Weekly : « Ils n’ont jamais dit : ‘Ahh, ça aurait pu être plus court’ ou ‘Dommage que ce soit si ridicule.’ Et c’est vraiment cool. Je les défie à nouveau avec Sucker Punch. » Cependant, le film a finalement été classé PG-13, et Snyder a déclaré plus tard à Film School Reject qu’il avait coupé de nombreuses scènes cruciales afin de répondre aux normes de classement de la MPAA.

Vraisemblablement, Netflix obtiendra la coupe théâtrale PG-13 du film et non la coupe du réalisateur publiée plus tard sur DVD et Blu-ray, ce qui, selon Snyder, était plus proche de sa vision originale. Quoi qu’il en soit, Sucker Punch choquera sans aucun doute certains téléspectateurs avec sa violence – et son attitude envers cette violence. Au moment de sa sortie, le film a été fustigé pour sa représentation désinvolte et excessive d’agressions sexuelles, et les attitudes à cet égard n’ont fait que se fatiguer au cours des années qui ont suivi.

Au moment d’écrire ces lignes, Sucker Punch a une note positive de 22% des critiques sur Rotten Tomatoes, avec une note moyenne de 4,2 sur 10. Il a un score légèrement plus indulgent de 47% auprès du grand public, bien que cela puisse changer comme Netflix rafraîchit cette mémoire dans l’air du temps culturel. Sucker Punch est maintenant en streaming sur Netflix.