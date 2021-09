Netflix vient d’ajouter un film emblématique des années 80 à son catalogue

Netflix vient d’ajouter un classique de retour à son service. Au début du mois, Netflix a ajouté le film de 1989 de Spike Lee, Do the Right Thing. Le film est l’un des projets les plus célèbres du réalisateur et a même remporté deux nominations aux Oscars.

Netflix a ajouté Do the Right Thing le 1er septembre. Do the Right Thing a été écrit et réalisé par Lee, qui est également apparu dans le film. Il mettait en vedette Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Giancarlo Esposito, Rosie Perez et Samuel L. Jackson. Comme mentionné précédemment, le film de 1989 a suscité beaucoup d’attention et remporté de nombreuses nominations et victoires après sa sortie.

Do the Right Thing a été nominé pour quatre Golden Globe Awards, dont un clin d’œil pour le meilleur film dans la catégorie drame. Il a également été nominé pour deux Oscars – l’un pour le meilleur acteur dans un second rôle pour Aiello et le meilleur scénario, scénario écrit directement pour l’écran pour Lee. Le film classique a même été nominé pour la prestigieuse Palme d’Or au Festival de Cannes. De nombreux critiques ont depuis déclaré que Do the Right Thing méritait de remporter le prix prestigieux du festival du film. Bien que le film n’ait pas remporté la Palme d’or, Lee allait marquer l’histoire lors de l’événement en 2021.

Pour le Festival de Cannes 2021, qui a eu lieu en juillet dernier, Lee est devenu le premier président du jury de la compétition noire en 74 ans d’histoire de l’événement, par date limite. Pendant le festival du film, Chaz Ebert, l’épouse du regretté critique de cinéma Roger Ebert, a déclaré à Lee que son mari avait été déçu que Do the Right Thing n’ait remporté aucun prix lors de l’événement des années auparavant. En réponse, le réalisateur a déclaré qu’il avait une « place particulière dans [his] cœur pour Roger” et a ajouté que la presse basée aux États-Unis pensait que Do the Right Thing “déclencherait des émeutes raciales dans toute l’Amérique”.

Lee a ensuite réfléchi à l’héritage du film, notant que les événements décrits dans le film, qui voient un personnage noir se faire tuer par des policiers, sont toujours d’actualité aujourd’hui. Il a cité la mort de deux hommes noirs, George Floyd et Eric Garner, comme il l’a dit, “Vous penseriez et espéreriez que 30 ans plus tard, les Noirs auraient cessé d’être pourchassés comme des animaux.” Deadline a noté que ses commentaires ont suscité de nombreux applaudissements de la part du public.