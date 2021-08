Netflix vient d’ajouter une comédie à succès des années 90 avec Damon Wayans

Netflix est là pour vous si vous recherchez une comédie classique à apprécier. Dimanche, le premier du mois, le service de streaming a ajouté un certain nombre d’émissions de télévision et de films. L’un des films ajoutés par le service était le film de la famille Wayans, Major Payne.

Le major Payne a été créé en 1995. Il met en vedette Damon Wayans dans le rôle du major titulaire Benson Payne, qui est un major récemment démobilisé qui est chargé de diriger un groupe de cadets uniques. Non seulement Wayans a joué dans le film, mais il a également co-écrit le scénario avec Dean Lorey et Gary Rosen. Damon n’est pas le seul membre de la famille Wayans à apparaître dans le film. Damien Dante Wayans, qui est le neveu de Damon et le fils de Nadia Wayans, apparaît sous le nom de Cadet Deak Williams.

Damon s’est depuis tourné vers la télévision après son rôle principal dans Major Payne. Plus récemment, il est apparu dans la série télévisée Lethal Weapon, diffusée de 2016 à 2019. Vous vous souviendrez peut-être qu’il y a eu un drame sur le tournage de la série, car Damon aurait été en conflit sur le plateau avec sa co-star Clayne Crawford. Leur incident signalé a même déclenché une enquête sur les conditions de travail chaotiques de l’émission, par Variety. Au milieu de la tourmente (et après que la série ait renvoyé Crawford), Damon a annoncé qu’il quittait la série après avoir terminé la production des 13 premiers épisodes de la saison 3.

“Je vais quitter la série en décembre après avoir terminé les 13 premiers”, a déclaré Wayans dans une interview vidéo en 2018. “Donc, je ne sais vraiment pas ce qu’ils prévoient, mais c’est ce que je suis Planification. Je suis un diabétique de 58 ans et je travaille 16 heures par jour. Il a poursuivi en disant: «J’ai terminé. Comme Murtaugh l’a dit, je suis trop vieux pour ça. On a ensuite demandé à l’acteur s’il plaisantait, ce qu’il a nié. On lui a également demandé ce qu’il allait faire ensuite, et il a ajouté: “Je vais retourner sur scène et essayer de retrouver mon sourire.” Il a ensuite été annoncé que Lethal Weapon avait été annulé par Fox après la saison 3.

Bien que sa course sur L’arme fatale ne se soit pas bien déroulée, l’acteur est apparu dans une multitude de projets avant son passage à l’émission Fox. Avant son passage dans la série, Damon a joué un long moment dans la comédie My Wife and Kids, diffusée de 2000 à 2005. Il est auparavant apparu dans le film éponyme Damon, 413 Hope St., et, bien sûr, In Living Couleur.