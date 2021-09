Netflix vient d’annoncer sa plus grosse acquisition de tous les temps

Pendant des années, Netflix s’est appuyé sur de nouvelles idées et des partenariats intéressants pour ses émissions et films originaux. En cours de route, Netflix a fait une ou deux acquisitions – comme la gamme de bandes dessinées Millarworld de Mark Millar – mais mercredi, la société a annoncé sa plus grosse acquisition à ce jour.

Après avoir signé un accord avec la Roald Dahl Story Company (RDSC) en 2018 pour créer des émissions d’animation et des émissions spéciales basées sur ses propriétés, Netflix acquiert désormais la société. Netflix note que la conclusion de l’accord “est soumise aux approbations réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles”. Cela dit, il semble peu probable que Netflix soit confronté à des obstacles majeurs en cours de route.

Dernière acquisition de Netflix : tout le catalogue de Roald Dahl

L’accord initial entre les deux sociétés comprenait les 16 titres suivants de RDSC :

Billy et les Minpin

Garçon : Contes d’enfance

Charlie et la chocolaterie

Charlie et le grand ascenseur en verre

Bêtes sales

Esio Trot

La médecine merveilleuse de George

Partir en solo

Mathilde

Ragoût de comptine

Le BFG

L’énorme crocodile

La Girafe et la Pelly et moi

Le doigt magique

les idiots

La merveilleuse histoire d’Henry Sugar et de six autres

En 2020, Netflix a révélé que Taika Waititi réaliserait deux séries animées pour Netflix. L’un serait basé sur le monde de Charlie et la chocolaterie, tandis que l’autre suivrait les Oompa-Loompas. Selon Netflix, au moins un de ces projets est toujours en cours. De plus, Netflix dit qu’il travaille avec Sony et Working Title sur une adaptation de Matilda The Musical.

“Ces projets nous ont ouvert les yeux sur une entreprise beaucoup plus ambitieuse”, a déclaré mercredi le PDG de Netflix, Ted Sarandos, dans un communiqué, “la création d’un univers unique à travers les films d’animation et d’action en direct et la télévision, l’édition, les jeux, les expériences immersives, le théâtre en direct, produits de consommation et plus encore.

“Les livres de Roald Dahl ont été traduits en 63 langues et vendus à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde”, a ajouté le co-PDG, “avec des personnages comme Matilda, The BFG, Fantastic Mr. Fox, Willy Wonka et The Twits ravissant des générations d’enfants et adultes. Ces histoires et leurs messages sur le pouvoir et les possibilités des jeunes n’ont jamais été aussi pertinents. »

Nous ne savons pas quand attendre l’un de ces projets, car Netflix n’a partagé aucune date. Vraisemblablement, le spectacle de Waititi est à un stade de production depuis plus d’un an maintenant. Peut-être en saurons-nous plus sur les projets de Netflix pour le catalogue Roald Dahl avant la fin de l’année ou début 2022.