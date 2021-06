Netflix vient d’annuler cette série de 200 millions de dollars après une saison – .

Début avril, nous avons expliqué comment la prochaine série de bandes dessinées Jupiter’s Legacy pourrait être le début du propre univers cinématographique de super-héros de Netflix. La première saison de la série a débuté le 7 mai, et moins d’un mois plus tard, Netflix débranche.

Jupiter’s Legacy est basé sur une série de bandes dessinées de Mark Millar, également responsable de Kick-Ass, Wanted et Kingsman: The Secret Service. Netflix a acquis l’empreinte Millarworld de l’écrivain en 2017, avec l’intention de transformer ses nombreuses publications en émissions et films pour le service de streaming, mais son premier grand pari sur une propriété Millarworld ne semble pas avoir porté ses fruits.

Dans une note sur Twitter, Millar a confirmé que Netflix se concentrerait sur d’autres projets à l’avenir, mais a semblé laisser entendre que Jupiter’s Legacy pourrait être relancé à l’avenir :

Quelques grandes nouvelles de notre part sur ce qui s’en vient en live-action de Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei – Millarworld (@mrmarkmillar) 2 juin 2021

Supercrooks, que Millar mentionne ci-dessus, était une bande dessinée dérivée se déroulant dans le même univers fictif que Jupiter’s Legacy. Contrairement à Jupiter’s Legacy, la première adaptation de Supercrooks par Netflix sera un anime produit par le studio Bones, mieux connu pour avoir réalisé My Hero Academia et Mob Psycho 100. Il y aura aussi une série live-action, mais elle n’en est qu’aux premiers stades de développement. .

Voici le synopsis du livre de poche Supercrooks en quatre numéros que Netflix adaptera:

Un dernier braquage. C’est ce qu’ils disent tous, non ? Un seul score final, et tout le monde peut prendre sa retraite et commencer à pêcher. Le fait est que les prisons sont remplies de super méchants qui pensaient la même chose et se sont fait arrêter. Mais le Heat est dans le pétrin. Il a accumulé le genre de dette de jeu qui – s’il ne peut pas la rembourser en espèces – sera payée en sang. Personne ne veut voir le super-escroc le plus aimé de tous les temps effacé par la foule – en particulier son plus grand fan, Johnny Bolt. Et Johnny a un plan pour aider le Heat et rendre tous ses copains incroyablement riches en même temps. Malheureusement pour les recrues de Johnny, elles doivent se rendre en Espagne et voler le super-méchant le plus célèbre du monde à l’aveugle. Et c’est là que les choses se compliquent.

Netflix n’hésite certainement pas à annuler de nouvelles émissions de nos jours, mais après avoir dépensé des dizaines de millions de dollars pour les droits de l’empire de Millar, il est surprenant de voir la société abandonner une émission qui a coûté 200 millions de dollars pour produire aussi rapidement. Les fans noteront également que la première saison s’est terminée sur un cliffhanger, il est donc clair que quelqu’un impliqué dans le projet s’attendait à ce que l’histoire se poursuive.

Netflix a eu beaucoup de succès dans le genre avec des émissions comme Stranger Things, The Umbrella Academy et The Witcher, mais il n’a pas encore trouvé de franchise majeure de super-héros pour défier les goûts de Marvel Cinematic Universe ou même The Boys sur Amazon Prime Video . Cela dit, il est clair que Millar et Netflix prévoient de continuer à se brancher sur d’autres adaptations de bandes dessinées pour voir ce qui colle.

