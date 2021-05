Netflix vient d’annuler l’une des plus grandes nouvelles émissions de 2021 – et les fans sont furieux – .

La hache d’annulation de Netflix a de nouveau basculé, mettant cette fois fin à The Irregulars – un drame de 8 épisodes se déroulant dans le Londres victorien en parallèle avec les histoires de Sherlock Holmes.

Cette annulation intervient au milieu de ce qui ressemble à une série de décisions de ce type ces derniers jours de la part du streamer, qui a également inclus le choix de Netflix de ne pas renouveler La duchesse ainsi que la décision de mettre fin au dernier royaume avec sa prochaine saison 5. Selon le responsable de Netflix description de la série, The Irregulars «suit un gang d’adolescents de la rue en difficulté qui sont manipulés pour résoudre des crimes pour le sinistre docteur Watson et son mystérieux partenaire commercial, l’insaisissable Sherlock Holmes. Alors que les crimes prennent un aspect surnaturel horrible et qu’une puissance sombre émerge, ce sera aux Irréguliers de se rassembler pour sauver non seulement Londres, mais le monde entier.

Top Deal du jour Comment avez-vous vécu sans cet ensemble d’accessoires brillant dans votre cuisine – maintenant 6% de réduction! Prix ​​courant: 31,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sur la base des scores actuels de Rotten Tomatoes de la série, il ne semble pas que l’émission ait beaucoup résonné auprès du public – elle a actuellement un score d’audience très tiède de 54% sur le site d’agrégation de critiques, contre 78% de critiques. Pour certains fans, cependant, la nouvelle de cette annulation est un choc. En fait, il y a quelques jours à peine, la série figurait sur notre dernière liste hebdomadaire des 10 émissions les plus regardées sur Netflix pour le moment, grâce aux données fournies régulièrement à . par l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood. .

Basé sur les œuvres du créateur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, The Irregulars mettait en vedette Thaddea Graham dans le rôle de Bea, le chef du gang de jeunes, avec McKell David, Jojo Macari, Harrison Osterfield et Darci Shaw, avec Henry Lloyd-Hughes dans un spot récurrent comme Holmes.

Dans d’autres nouvelles récentes sur l’annulation de Netflix, les gens sont tellement en colère contre Netflix pour avoir annulé Le dernier royaume qu’une pétition a été lancée sur Change.org pour que l’émission continue au moins pour une autre saison. Et cette pétition a déjà recueilli environ 14 000 signatures au moment de la rédaction de cet article. «Il a été annoncé que la saison 5 de The Last Kingdom serait la dernière saison», lit-on dans la pétition. «C’est une nouvelle dévastatrice et choquante pour tous les fans de cette incroyable émission.

«La série, actuellement diffusée sur Netflix, est basée sur la série de romans historiques (Saxon Tales) de Bernard Cornwell, et il y a 13 livres dans la série suivant le guerrier Uhtred dans le contexte de la formation de l’Angleterre. Il y a suffisamment de livres pour couvrir au moins 6 saisons, il est donc inacceptable pour tous les fans de l’émission que la saison 5 soit la dernière. L’histoire d’Uhtred et l’histoire de l’Angleterre méritent une fin convenable. C’est la meilleure émission sur Netflix en ce moment et a un fandom passionné, dévoué et grandissant qui sera toujours là pour le soutenir et le promouvoir dans le monde entier! »

En attendant, voici un échantillon de certaines des réactions sur les réseaux sociaux à cette nouvelle annulation de Netflix, de The Irregulars:

Je suis tellement triste que les irrégularités aient été annulées 😔 pic.twitter.com/y4vAhTdWE9 – Simran (@Simranfangirl) 5 mai 2021

Cher @netflix, Veuillez reconsidérer l’annulation des Irréguliers. J’ai suffisamment aimé cette émission pour la regarder deux fois et c’était l’une des émissions que j’avais le plus hâte de voir toute l’année. L’annulation me rend triste. – Wakeah Vigil (@ wakeah_99) 4 mai 2021

Je ne peux pas croire que The Irregulars a été annulé, pourquoi Netflix continue d’annuler de bons spectacles ??? 😭😭😭😭😭 Je ne vais pas aller bien pendant un moment après ça – nicole 🐝 (@lifeasnikky) 4 mai 2021

C’est tellement ennuyeux que The Irregulars ait été annulé. C’était un bon spectacle, avec beaucoup de potentiel. https://t.co/p8WPgLalSJ – Tasha (@ Hindsite20) 5 mai 2021

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.