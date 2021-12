Netflix vient de baisser le prix de son forfait le moins cher à 2 $ par mois sur un énorme marché

Netflix augmente progressivement les prix de ses forfaits sur les principaux marchés depuis des années. Le forfait de base coûte désormais 8,99 $ par mois, mais si vous souhaitez regarder du contenu en HD ou sur plusieurs écrans, vous devrez passer au forfait Standard pour 13,99 $ par mois. Mais tous les marchés ne sont pas identiques. Alors que Netflix augmente les prix aux États-Unis, la société fait baisser les prix en Inde.

La baisse des prix de Netflix arrive en Inde

Tel que rapporté par TechCrunch, Netflix a annoncé cette semaine qu’il réduirait les prix de chaque niveau d’abonnement en Inde. Netflix Basic, qui n’offre qu’un seul écran et une résolution de 480p, a reçu la remise la plus importante, passant de 499 (6,54 $) à 199 (2,61 $). De plus, Netflix Standard ajoute un deuxième écran et un contenu 720p, et vient de passer de 649 (8,52 $) à 499 . Quant à Netflix Premium, qui comprend la qualité 4K et jusqu’à quatre écrans, le prix passe de 799 (10,48 $) à 649 .

Enfin, il convient également de noter que le forfait uniquement mobile que Netflix a initialement introduit en 2019 a également bénéficié d’une réduction modeste, passant légèrement de 199 à 149 (1,95 $).

Android Police note que Netflix mettra automatiquement les membres à niveau vers le niveau supérieur de leur plan actuel en raison des prix mis à jour. En d’autres termes, si vous habitez en Inde et que vous payez pour le forfait Basic, vous êtes sur le point de passer gratuitement au forfait Standard. Les membres existants pourront également basculer entre les plans. Ces prix entreront en vigueur pour le prochain cycle de facturation.

Pourquoi Netflix est-il tellement moins cher en Inde ?

Il est tout à fait clair que la priorité absolue de Netflix en Inde est d’étendre sa portée. La hausse des prix aux États-Unis n’est pas en vue. Pendant ce temps, le forfait Netflix Basic en Inde est désormais 60% moins cher.

Bien sûr, tout cela a beaucoup plus de sens dans le contexte. Comme le note TechCrunch, le service de streaming Hotstar de Disney est bien plus populaire que Netflix en Inde. Le service Prime Video d’Amazon a également une bonne avance sur Netflix, bien qu’Amazon ait récemment augmenté son prix de 999 (13,11 $) à 1499 19,67 $. Hotstar gère les abonnés environ 20 $ par an, ce qui est toujours moins cher que même le forfait de base de Netflix. C’est un marché complètement différent, et Netflix ne peut pas rivaliser en augmentant les prix.

Quoi de neuf sur Netflix ?

Par coïncidence, Netflix a également partagé mercredi toutes ses nouvelles versions du mois de janvier. Avec des dizaines de séries originales, de films et de documentaires sur la liste pour le mois prochain, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Netflix continue d’augmenter les prix même si les clients se plaignent. Selon Variety, les analystes prévoient que Netflix a dépensé plus de 13 milliards de dollars en contenu rien qu’en 2021, et ils s’attendent à ce que ce nombre atteigne près de 19 milliards de dollars d’ici 2025. Tant que ces chiffres continueront d’augmenter, attendez-vous à ce que les abonnements emboîtent le pas. Heureusement, la société n’a annoncé aucune hausse de prix imminente ces derniers temps.