Netflix vient de faire l’un de ses meilleurs documentaires à regarder gratuitement sur YouTube

Facebook a une si terrible réputation que la première conférence de presse cette semaine du porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid comprenait une diatribe dirigée contre le réseau social. On lui a demandé si les talibans respecteraient les droits individuels. Et donc, bien sûr, il a pivoté, fustigeant Facebook (qui, a-t-il pleurniché, « prétendent être les promoteurs de la liberté d’expression ») pour avoir banni les talibans de toutes ses plateformes. C’était une note de bas de page assez surréaliste du chaos qui se déroule actuellement en Afghanistan. Et c’est aussi, sur une note quelque peu connexe, la même semaine que Netflix a décidé de faire l’un de ses meilleurs documentaires – The Social Dilemma, un retrait brutal de Facebook – désormais gratuit pour tout le monde à regarder, sur YouTube.

Le dilemme social, maintenant disponible gratuitement

Le documentaire est sorti pour la première fois à l’automne, en septembre 2020. D’après le synopsis officiel du streamer :

« Nous tweetons, nous aimons et nous partageons. Mais quelles sont les conséquences de notre dépendance croissante aux réseaux sociaux ? Alors que les plateformes numériques deviennent de plus en plus une bouée de sauvetage pour rester connecté, les initiés de la Silicon Valley révèlent comment les médias sociaux reprogramment la civilisation en exposant ce qui se cache de l’autre côté de votre écran.

En plus d’être nominé aux Emmy Awards 2021, ce film de 90 minutes a également reçu des critiques assez décentes. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, par exemple, The Social Dilemma a actuellement un score de 86% de critiques et un score d’audience de 83%. Avec ce dernier basé sur plus de 500 avis d’utilisateurs.

D’un critique de l’Associated Press : C’est « le premier film que vous regarderez et que vous voudrez immédiatement jeter votre smartphone à la poubelle. Et puis jetez la poubelle par la fenêtre d’un cadre de Facebook.

Mon point de vue est que ce documentaire ne vous dit rien que vous ne sachiez probablement déjà. Mais il est présenté de telle manière que, associé à la flopée de mauvais titres pour Facebook, pourrait faire basculer certains d’entre vous. Vers un débranchement définitif de votre compte. Jetez-y un coup d’œil, gratuitement, sur YouTube si vous ne l’avez pas encore fait.

Tout cela arrive, d’ailleurs, à un moment où Apple a intensifié sa guerre froide contre Facebook. Les étiquettes de l’App Store qu’Apple a maintenant en place montrent maintenant la quantité stupéfiante de données que les applications de Facebook collectent. Et Apple a également mis en place un mécanisme qui permet aux utilisateurs d’iPhone de désactiver la capacité de Facebook à suivre leur activité hors application.

