Netflix vient de lancer un nouveau hub pour ses 10 meilleurs films et émissions

Au cours du week-end, les trois stars de Red Notice ont révélé que le nouveau film Netflix avait le plus grand jour d’ouverture de tous les films originaux jamais publiés par le service de streaming.

Cela semblait certainement excitant. C’était aussi dénué de sens.

Comme d’habitude, nous n’avons obtenu aucune mesure utile permettant de juger du succès de la notice rouge. Combien de personnes ont regardé le film ? Combien de ces téléspectateurs sont restés plus de quelques minutes ? Netflix n’a fourni de réponses à aucune de ces questions.

La société a toujours gardé des chiffres proches de la poitrine. Mais mardi, Netflix a lancé un nouveau site Top 10 qui nous en dit plus sur son contenu que nous n’en avons jamais connu auparavant.

Bird Box est maintenant en streaming sur Netflix. Source de l’image : Saeed Adyani/Netflix

Pour la toute première fois, vous pouvez vous rendre sur Top10.Netflix.com pour voir ce que les abonnés Netflix regardent réellement. Le vice-président de Netflix, Pablo Perez De Rosso, a expliqué dans un article de blog que la société mettrait à jour le site chaque semaine. Le site propose des listes hebdomadaires des 10 meilleures émissions et films du service dans le monde. Vous pouvez également voir les 10 meilleures listes pour chaque pays où Netflix est disponible.

Auparavant, on ne savait pas comment Netflix mesurait le succès. Nous savions combien de personnes commençaient des films et des émissions, mais nous n’avions pratiquement aucune idée du nombre de personnes qui restaient pendant plusieurs épisodes ou jusqu’à la fin du film. Maintenant, Netflix nous dit exactement combien d’heures les téléspectateurs ont passé à regarder un film ou une émission. Voici la dernière liste hebdomadaire des 10 meilleurs films mondiaux :

Avis rouge (148 720 000 heures vues)

Aimer fort (58 560 000 heures vues)

Plus ils tombent (33 060 000 heures vues)

Armée de voleurs (20 560 000 heures vues)

Le Père Noël est de retour (13 780 000 heures vues)

211 (7 900 000 heures vues)

Armée des morts (7 620 000 heures vues)

Qui passe (7 490 000 heures vues)

Transformers : Le dernier chevalier (6 920 000 heures vues)

Jumanji : le prochain niveau (6.760.000 heures vues)

De Rosso de Netflix a expliqué pourquoi la société a choisi cette métrique pour la partager avec le public :

Il est difficile de déterminer la meilleure façon de mesurer le succès du streaming et il n’existe pas de mesure parfaite. Les mesures traditionnelles telles que le box-office ou la part d’audience (conçues pour aider les annonceurs à comprendre le succès de la télévision linéaire) ne sont pas pertinentes pour la plupart des streamers, y compris Netflix. Après avoir examiné les différentes options, nous pensons que l’engagement mesuré par les heures visionnées est un indicateur fort de la popularité d’un titre, ainsi que de la satisfaction globale des membres, ce qui est important pour la rétention des services d’abonnement. De plus, les heures visionnées reflètent la façon dont les tiers mesurent la popularité, englobent le rewatch (un signe fort de la joie des membres) et peuvent être mesurées de manière cohérente dans différentes entreprises.