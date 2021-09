Netflix vient de perdre 2 autres films Disney

Netflix a récemment ajouté une multitude de programmes à son service début septembre. Bien sûr, cela signifie que plusieurs émissions et films ont également quitté le service. Pour les fans de Disney notamment, certains de vos films préférés ont quitté Netflix à la fin du mois. Fin août, Netflix a retiré deux films Disney – Les Muppets et Les Muppets les plus recherchés.

Les Muppets et les Muppets Most Wanted ont tous deux quitté Netflix fin août. Plus précisément, les deux films ont été retirés du service le 31 août afin de permettre une plus grande concentration pour la programmation entrante. Les Muppets sont sortis en 2011. Le film tournait autour d’un fanatique des Muppets, interprété par Jason Segal, qui essaie de réunir à nouveau le gang des Muppets pour empêcher un magnat du pétrole d’abattre l’un de leurs trésors. Les Muppets ont également joué Amy Adams, Rashida Jones et Chris Cooper.

La suite des Muppets, Muppets Most Wanted, est sortie trois ans plus tard en 2014. Muppets Most Wanted mettait en vedette Tina Fey, Ty Burrell et Ricky Gervais. Tout comme dans l’original, les Muppets se sont retrouvés au milieu d’une situation délicate dans le film. Dans Muppets Most Wanted, les Muppets se retrouvent impliqués dans un dilemme de cambriolage de bijoux, car l’individu derrière la situation est un sosie de Kermit la grenouille.

Les Muppets et Muppets Most Wanted ne sont pas les seuls films à avoir quitté Netflix en août. Netflix a également partagé que des films tels que The Big Lebowski, Chinatown, The Departed, Election et Hot Rod sont sortis le 31 août. Fait intéressant, A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket, sorti en 2004, quittera également la plate-forme.

Il est particulièrement intéressant de voir que A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket a quitté Netflix, car la série basée sur la même adresse IP a été diffusée sur le service de streaming. La version télévisée d’une série d’événements malheureux a été créée sur Netflix en 2017. L’émission a produit trois saisons, dont la finale a été diffusée en janvier 2019. Une série d’événements malheureux mettait en vedette Neil Patrick Harris dans le rôle du comte Olaf, Malina Weissman dans le rôle de Violet Baudelaire et Patrick Warburton dans le rôle de Lemony Snicket. La troisième saison de la série a été la dernière, car il a toujours été prévu que la série produise simplement trois saisons au total.