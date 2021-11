Netflix vient de perdre l’un de ses films originaux

Un autre film commercialisé comme un film original de Netflix quitte la plate-forme de streaming après trois ans. The Crew, un drame policier français réalisé par Julien Leclerq, quittera la plateforme le lundi 15 novembre. La décision de Netflix d’abandonner le film est maintenant une surprise, puisque Leclerq a utilisé des personnages de The Crew dans sa série originale Netflix, Ganglands. Netflix a même créé une « collection Ganglands » qui comprenait The Crew après la sortie de la série en septembre.

The Crew, également connu sous le nom de Braqueurs en France, se concentre sur une équipe de braquage dirigée par Tanis Zeri, joué par Sami Bouajilam, dont la vie en tant que criminel de carrière est menacée après que son jeune frère a commis une erreur majeure lors d’une hauteur. Ils sont liés par un gang de drogue, qui les oblige à voler une cargaison d’héroïne. Le casting principal comprend également Guillaume Gouix, Toussef Hajdi et Kaaris.

Le film est sorti en salles en France en 2016 et est sorti sur Netflix le 15 novembre 2018, ce qui signifie que les abonnés avaient exactement trois ans pour le regarder. Contrairement à de grands projets comme Red Notice, Netflix n’avait aucun intérêt financier dans la production de The Crew. Il n’a été commercialisé qu’en tant qu’original Netflix parce que le streamer avait des droits de diffusion exclusifs sur celui-ci et a autorisé le film pour une période de trois ans.

Bien qu’il soit très rare qu’un original de Netflix parte, What’s On Netflix note que cela arrive de temps en temps. D’autres originaux de Netflix sont déjà partis, mais ils n’apparaissent généralement pas sur d’autres plateformes de streaming. Il est surprenant que Netflix ait décidé de ne pas renouveler le contrat pour The Crew, d’autant plus que Ganglands vient de sortir. Cependant, Ganglands n’a pas encore été renouvelé pour une deuxième saison.

Netflix a également eu une énigme de nom avec The Crew. La dernière sitcom du comédien Kevin James s’appelait également The Crew. Bien que cette émission ait été annulée après une saison, Netflix n’était peut-être pas très enthousiasmé par l’idée de deux titres portant le même nom sur la plate-forme. Netflix avait précédemment changé le nom d’un film lors de sa sortie sur la plate-forme simplement parce qu’il était trop similaire à Red Notice, c’est donc certainement un problème qu’ils n’aiment pas avoir.