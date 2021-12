Netflix vient de publier le dernier lot d’épisodes de la série

Le personnage de Money Heist d’Ursula Corbero, Tokyo, avait une excellente réplique dans la série télévisée à succès incroyablement populaire sur Netflix. Eh bien, des tonnes de bonnes lignes, en fait. Mais pour n’en citer qu’un en particulier : « Beaucoup de gens croient que nous ne trouvons qu’un seul véritable amour dans notre vie. » Qu’est-ce qu’ils ne réalisent pas, cependant? C’est que, que vous le réalisiez ou non, « vous pouvez avoir plusieurs vies ».

Cela a certainement été vrai, et le reste, pour Money Heist – alias La Casa de Papel, qui a lancé vendredi son dernier lot d’épisodes sur Netflix. Plus précisément, ces épisodes récemment publiés constituent la deuxième partie de la cinquième et dernière saison de la série, amenant enfin l’un des projets les plus importants et les plus réussis de l’histoire de Netflix à une conclusion satisfaisante et douce-amère. C’est-à-dire « conclusion » uniquement dans le sens le plus lâche, très proche de Netflix. Parce que Money Heist, comme Tokyo l’a très bien noté, n’est pas tellement en train de se terminer qu’il termine l’une de ses nombreuses vies. Avant qu’il en commence très bientôt un autre.

Money Heist Saison 5, Partie 2 en streaming sur Netflix

Vive la Résistance. La dernière minute de la Casa de Papel est disponible. #LCDP5 Vive la Résistance. L’ultime saison de la Casa de Papel est désormais en streaming. #MoneyHeist pic.twitter.com/z5K741LI1C — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 3 décembre 2021

Tout d’abord, un rapide récapitulatif. En ce qui concerne la situation, avant la saison 5 de Money Heist, partie 2 : le gang de voleurs (avec leur uniforme désormais emblématique d’une combinaison rouge et d’un masque de Salvador Dali) a été boutonné à la Banque d’Espagne pendant plus de 100 heures. Ils ont sauvé Lisbonne, mais ont subi une tragédie dévastatrice – une mort que je ne gâcherai pas ici.

« Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan d’évasion », explique le matériel de presse de Netflix. « Juste au moment où il semble que rien d’autre ne pourrait mal tourner, un ennemi entre en scène qui est beaucoup plus puissant que tous ceux auxquels ils ont été confrontés : l’armée. La fin du plus grand cambriolage de l’histoire approche, et ce qui a commencé comme un vol se transformera en guerre.

Avant que Netflix ne la récupère, la série a failli mourir d’elle-même dans son Espagne natale. Le nombre de téléspectateurs a considérablement diminué. Néanmoins, Netflix a vu du potentiel car le streamer maintient son expansion mondiale. La société l’a donc récupéré, lui a accordé un budget plus important et de nouvelles saisons ont commencé à se concrétiser. Et du coup, un public international s’est accroché aux exploits de ces braqueurs, qui en sont venus à représenter une sorte de résistance contestataire.

Il y a donc la première des « plusieurs vies » auxquelles nous avons fait allusion ci-dessus.

Plus La Casa de Papel — à la coréenne

Et en voici un autre. Vous ne pouvez pas obtenir assez d’argent Heist ? Eh bien, vous n’avez qu’à attendre un peu plus longtemps. Car, bientôt, les fans pourront profiter d’une toute nouvelle version de la série grâce à une prochaine adaptation coréenne.

On s’attend à ce que celui-ci débarque sur Netflix dans le courant du second semestre 2022, au plus tôt.

Park Hae-soo de Squid Game jouera à Berlin dans la prochaine version coréenne de La Casa de Papel / Money Heist ! pic.twitter.com/ntQPPIOaOt – Netflix (@netflix) 30 novembre 2021

Selon Netflix, l’adaptation coréenne de Money Heist se déroule dans la péninsule coréenne. « Et les créateurs de la série insuffleront une nouvelle vie à l’histoire familière et apporteront un nouveau contenu au public mondial avec 12 épisodes. » Netflix a également déjà annoncé le casting principal de l’adaptation coréenne.

Il comprendra Park Hae-soo de Squid Games, qui incarnera le personnage de Berlin. (Pour les non-initiés, les voleurs utilisent tous un alias qui est le nom d’une ville internationale différente.) Donc, encore une fois, voici une autre des nombreuses « vies » de la série. Oh, et en parlant de Berlin ?

Netflix a annoncé cette semaine que le personnage préféré des fans avait sa propre série dérivée. Le spin-off de Berlin devrait arriver en 2023.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlin 2023, solo en Netflix. Ce casse pourrait prendre fin… Mais l’histoire continue… Berlin 2023, uniquement sur Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 30 novembre 2021

Chanson de Becky G Money Heist

Et ça ne s’arrête pas là. Comme vous pouvez l’imaginer, le fandom autour de l’émission s’étend également bien au-delà de la plate-forme de streaming elle-même. Ces derniers jours, par exemple, la chanteuse Becky G a sorti une vidéo de sa reprise teintée de reggaeton de Bella Ciao. C’est la chanson antifasciste que les voleurs de Money Heist transforment en une sorte d’hymne anti-establishment.

« Bella Ciao est une chanson emblématique et marque un moment important de la série », a déclaré la chanteuse dans un communiqué publié avec la vidéo. « Donc, être invité à le réinventer et à faire partie du monde de la Casa de Papel est vraiment un honneur. »

Nous sommes maintenant prêts pour les derniers épisodes de Money Heist. @iambeckyg nous emmène dans l’univers de la série Netflix dans sa dernière vidéo pour « Bella Ciao » 💰

??

▶️ https://t.co/u9zkym9Rvu pic.twitter.com/62EWmfEjnf – Vevo (@Vevo) 2 décembre 2021

« Tokyo », montré dans une scène de la série à succès Netflix « Money Heist ». Source de l’image : Tamara Arranz/Netflix