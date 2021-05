Netflix vient de publier une nouvelle bande-annonce pour ‘Stranger Things 4’ – .

D’innombrables émissions de télévision ont été déraillées par la pandémie, mais peu de plus attendues que Stranger Things. La troisième saison a laissé aux téléspectateurs une série de cliffhangers majeurs et de questions à résoudre, et selon toute vraisemblance, la saison 4 aurait fait ses débuts et aurait répondu au moins à certaines de ces questions avant la fin de 2020 si ce n’était de COVID-19. . Le tournage a commencé en février – quelques semaines à peine avant que l’industrie de la télévision et du cinéma ne soit forcée de fermer – et n’a repris que fin septembre, ce qui a probablement repoussé considérablement la date de sortie.

Nous n’avons toujours aucune idée du moment où Stranger Things 4 devrait atterrir sur Netflix, mais jeudi, le streamer a publié un tout nouveau teaser pour la saison à venir sur YouTube. C’est la première séquence officielle que nous avons vue de la nouvelle saison depuis le teaser de la Russie en février dernier, qui a confirmé que Jim Hopper était toujours en vie.

Comme vous le verrez dans le teaser ci-dessous, Martin Brenner (Matthew Modine) semble être bien vivant et de retour au laboratoire Hawkins, où les expériences sur de jeunes enfants se poursuivent. Il convient également de noter que la description de la nouvelle vidéo se lit simplement «002/004», tandis que la description du teaser du début de l’année dernière a été modifiée pour lire «001/004» ce matin. Cela semble suggérer qu’il y aura deux autres teasers avant l’arrivée de la bande-annonce officielle.

Bien sûr, il est également tout à fait possible que la quatrième vidéo soit plus substantielle et révèle la date de sortie tant attendue. Et d’ailleurs, il y a aussi de bonnes chances que ce soit un flashback – nous n’avons pas un bon aperçu de Eleven (Millie Bobby Brown), mais le fait qu’elle soit dans la même installation que les autres enfants surnaturels suggère que le nouveau La saison comprendra une histoire d’origine Eleven pour nous aider à combler les vides de son passé:

Voici ce que les frères Duffer avaient à dire à propos de la nouvelle saison lorsque le premier teaser est sorti:

Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production sur Stranger Things 4 est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper! Même si ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre «américain»; il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il fera face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout… La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain.

Nous ne savons toujours pas quand Stranger Things 4 sera prêt à être diffusé, mais nous pouvons espérer que nous n’attendrons pas une autre année entre les teasers. Si tel est le cas, la quatrième saison pourrait ne pas commencer à diffuser avant un certain temps en 2024. Blagues mises à part, le fait que Netflix ait recommencé à intensifier le marketing suggère qu’un lancement en 2021 pourrait être envisagé.

