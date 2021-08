Netflix vient de redémarrer l’émission de Cartoon Network annulée

Johnny Test, la série animée à succès, vient de prendre un nouveau souffle grâce à Netflix. L’émission a été diffusée pendant six saisons entre 2005 et 2014, avec The WB / The CW diffusant les saisons 1-3 et Cartoon Network diffusant les saisons 4-6. Le 16 juillet, Netflix a réorganisé la série pour une toute nouvelle saison d’épisodes. Comme les fans peuvent le voir dans la bande-annonce ci-dessous, ce sera toujours ce que les fans de Johnny Test connaissent et adorent.

Le style animé est un peu différent, mais les aventures farfelues de Johnny, de son chien Dukey et de ses sœurs jumelles, Susan et Mary, sont parfaitement intactes. De plus, il semble y avoir des rebondissements amusants ajoutés au format éprouvé. Il existe un appareil appelé GPS-scape qui peut envoyer le gang dans le monde entier, et il y a un bébé robot présenté à la famille Test (bien que ce ne soit peut-être que pour un épisode ponctuel).

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : “Quels problèmes un garçon imaginatif, son chien fidèle et ses deux sœurs passionnées de science pourraient-ils avoir ? Hmm, cela ressemble à un défi ! Johnny Test rayonne sur Netflix le 16 juillet !” Il convient de noter que certains ne voient pas cela comme un redémarrage difficile de Johnny Test, mais plutôt comme une vraie saison 7. Cependant, Netflix lui-même appelle cela une toute nouvelle série. Les 117 épisodes originaux de Johnny Test sont déjà disponibles sur la plate-forme, mais cette itération 2021 est un titre distinct, les nouveaux épisodes étant appelés Saison 1.

Cette saison ne sera pas non plus la dernière fois que les fans voient Johnny et Dukey. Selon Kidscreen, une deuxième saison est déjà en route, ainsi qu’un spécial interactif. Aucune date de sortie pour ces épisodes supplémentaires n’a été publiée. Johnny Test n’est notamment pas la seule émission de Cartoon Network à être relancé via un service de streaming. Adventure Time est actuellement en train de publier une série de promotions sur HBO Max. HBO Max sert également de nouvelle maison pour Infinity Train et Summer Camp Island et a éclairé de nouveaux épisodes de Total Drama Island, trois spéciaux Ben 10 et un film Amazing World of Gumball.