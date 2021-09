Netflix vient de révéler quelque chose que nous pensions être un secret pour toujours

Les sociétés de streaming publient rarement les données d’audience que les gens du secteur et les clients voudraient connaître. Ils fournissent souvent des statistiques pour démontrer la popularité d’une toute nouvelle émission qui bat des records. Mais ces informations correspondent difficilement aux statistiques du box-office ou aux mesures d’audience télévisée. Plus tôt cette année, Disney a fait une exception notable en révélant combien de millions de personnes ont acheté Black Widow de Disney Plus Premier Access à sa date de sortie. Netflix a maintenant emboîté le pas en disant au monde combien de comptes ont regardé ses titres les plus populaires.

Séries TV et films Netflix les plus populaires

Le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a révélé l’information lors de son discours lors de la conférence Code cette semaine. Selon The Verge, l’exécutif a partagé quelques diapositives montrant les statistiques du service de streaming le plus populaire au monde.

“Nous essayons d’être plus transparents avec le marché, les talents et tout le monde”, a déclaré Sarandos. “C’est une grande boîte noire pour tout le monde.”

Comme pour les précédentes divulgations de statistiques de Netflix, il y a une grande mise en garde avec les chiffres de ces diapositives. Netflix compte tous les comptes qui ont regardé au moins deux minutes d’un titre au cours des 28 premiers jours suivant sa sortie. Cela signifie que tous ces comptes n’ont pas regardé les titres associés du début à la fin. Mais cela signifie également que Netflix ne compte pas toutes les personnes qui ont diffusé ces films et séries après 28 jours.

Émissions de télévision et films Netflix les plus populaires : comptes qui ont regardé au moins 2 minutes. Source de l’image : Netflix

Dans cet esprit, Bridgerton reste en tête des émissions originales Netflix les plus populaires, avec 82 millions de comptes qui se sont connectés pour regarder la série au cours du premier mois. Lupin: Part 1 et The Witcher: Season 1 sont à égalité à la deuxième place avec 76 millions chacun.

En ce qui concerne les films originaux de Netflix, Extraction est en tête du « box-office » de Netflix, avec 99 millions de comptes ayant regardé au moins deux minutes du film d’action de Chris Hemsworth. Bird Box est à la deuxième place, derrière le premier titre avec 10 millions de comptes. La clôture des trois premiers est Spenser Confidential.

C’est compliqué

Mais Netflix a également partagé un type de statistique différent destiné à compenser la règle des deux minutes. Le streamer a révélé combien d’heures les clients ont regardé sa série télévisée et ses films originaux. C’est le genre de statistique qui prouve que certains titres sont beaucoup plus attrayants pour les abonnés que d’autres.

Bridgerton conserve la première place avec 625 millions d’heures et Money Heist: Part 4 prend la deuxième place avec 619 millions d’heures regardées. La troisième place appartient à Stranger Things 3 avec 582 millions d’heures.

Émissions de télévision et films Netflix les plus populaires : nombre total d’heures de visionnage. Source de l’image : Netflix

Côté cinéma, Bird Box et Extraction ont changé de place. Et c’est une grande victoire pour le film de Sandra Bullock, qui a obtenu 282 millions d’heures de lecture. L’action dans Extraction n’a été bonne que pour 231 millions d’heures de streaming. L’Irlandais vient en troisième place avec 215 millions d’heures. Par coïncidence, c’est le temps que nous avons estimé que le film prenait pour se terminer lorsque nous l’avons regardé une fois.

Cela dit, il sera toujours intéressant de voir combien de comptes ont regardé les émissions de télévision et les films les plus populaires du début à la fin. Mais c’est le genre de statistiques que Netflix pourrait ne jamais fournir.