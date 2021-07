Netflix vient de révéler qu’il a perdu un demi-million d’utilisateurs – alors qu’est-ce qui ne va pas ?

En tant que plate-forme de streaming la plus grande et la plus populaire au monde, Netflix semble ne pouvoir rien faire de mal.

La croissance de la société multimédia a été exponentielle au cours de la dernière décennie, à tel point que Netflix a récemment annoncé son intention de se diversifier dans la création de jeux vidéo sans frais supplémentaires pour sa base d’abonnés mondiale.

Malgré l’accueil positif de cette annonce, ainsi que Netflix affichant 7,3 milliards de dollars de revenus pour le deuxième trimestre 2021, tout n’est pas rose au siège du géant du streaming. Pourquoi? Parce que Netflix a en fait perdu des abonnés dans son principal bastion nord-américain.

Révélé lors du rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 de la société (selon The Hollywood Reporter et Variety), Netflix a annoncé avoir enregistré une perte de 430 000 abonnés aux États-Unis et au Canada.

Dans l’ensemble, la base d’abonnés de Netflix a augmenté de 1,5 million entre le premier et le deuxième trimestre 2021 – le streamer a décroché près d’un million de nouveaux utilisateurs payants dans la seule région Asie-Pacifique – et est actuellement en tête de ses rivaux de streaming avec une base mondiale d’abonnés de 209 millions.

Cependant, Netflix constate un ralentissement de la croissance de sa base d’utilisateurs. Au premier trimestre 2021, la société avait prévu qu’elle ajouterait 6 millions de nouveaux utilisateurs à sa base d’abonnés, mais le chiffre réel de 4 millions était 33% inférieur aux estimations.

Netflix espère augmenter sa base d’utilisateurs de 3,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre 2021, ce qui est une perspective plus modeste sur la base de ses chiffres du deuxième trimestre 2021.

Analyse : pourquoi Netflix a-t-il constaté une baisse des utilisateurs en 2021 ?

(Crédit image : Steve Wilkie/Netflix)

De son côté, Netflix estime qu’il y a deux raisons principales à la diminution de sa base d’utilisateurs nord-américaine et à un ralentissement de la croissance globale.

La première raison ? Covid19. Netflix n’a pas été à l’abri des effets de la pandémie en cours, comme toutes les autres entreprises mondiales, et les abonnés ont dû décider s’ils pouvaient continuer à payer les frais d’abonnement mensuels qui, pour un abonnement Premium, peuvent coûter 17,99 $ (13,99 £). ) par mois.

S’exprimant lors de l’appel au rapport sur les résultats du deuxième trimestre (via THR), le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a déclaré: “Cela se résume vraiment à Covid, franchement. Pour nous, cela crée au moins des fluctuations à court terme dans les tendances commerciales.”

Le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a ajouté: “Nous avons eu ces 10 années qui étaient lisses comme de la soie, et nous sommes juste un peu bancals en ce moment.”

Quant à la deuxième cause, Netflix attribue l’augmentation de la concurrence d’autres applications de divertissement en demande, telles que TikTok et YouTube, à un ralentissement de la croissance.

Comme l’a rapporté Variety, une lettre de rapport sur les bénéfices de Netflix Q2 2021 se lit comme suit : « Dans la course pour divertir les consommateurs du monde entier, nous continuons à rivaliser pour le temps d’écran avec un large éventail d’entreprises comme YouTube, Epic Games et TikTok (pour ne citer qu’un peu). Mais, nous sommes surtout en concurrence avec nous-mêmes pour améliorer notre service aussi vite que possible. Si nous pouvons le faire, nous sommes convaincus que nous pouvons maintenir notre position solide et continuer à croître gentiment comme nous l’avons été au cours des deux dernières -plus des décennies.”

(Crédit image : Matt Squire/Netflix)

Aussi valables que soient ces deux raisons, la propension de Netflix à annuler les émissions préférées des fans est-elle une autre cause du ralentissement de sa clientèle payante ?

Rien qu’en 2021, Netflix a débranché 10 séries télévisées, dont le spin-off de Sherlock Holmes The Irregulars, une adaptation en direct de la bande dessinée Jupiter’s Legacy de Mark Millar et de la sitcom de Jamie Foxx Dad, Stop Embarrassing Me!

Une recherche rapide sur les réseaux sociaux, pour certaines des séries que Netflix a annulées cette année, montre qu’il y avait (et qu’il y a toujours) un public pour eux.

Si certains fans de Netflix sont de plus en plus déçus que leurs émissions préférées soient constamment annulées, pourquoi continueraient-ils à soutenir une plateforme de streaming qui le fait ?

Bien sûr, Netflix est une entreprise et, étant donné qu’elle aura subi l’impact financier de la pandémie de Covid-19, elle aura dû faire des coupes budgétaires et annuler certaines émissions.

Il n’en reste pas moins que le géant du streaming a perdu des abonnés dans l’un de ses territoires clés – et ce ne peut être une coïncidence si certains utilisateurs ont mis fin à leurs abonnements au cours du même trimestre où Netflix a annulé des émissions cultes.