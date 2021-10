Netflix vient de supprimer la plupart de son catalogue “Star Trek”

Ce mois-ci, les fans de Star Trek peuvent constater que leur univers fictif préféré semble un peu plus petit lorsqu’ils se connectent à Netflix. Le service de streaming a perdu la majeure partie de son contenu Star Trek fin septembre, les licences expirant et n’étant pas renouvelées. Heureusement, la plupart de ce contenu sera immédiatement disponible sur Paramount+ à la place.

À compter du jeudi 30 septembre, Netflix n’a plus Star Trek: The Original Series Seasons 1 à 3, Star Trek: Enterprise Seasons 1 à 5, Star Trek: Voyager Seasons 1 à 7 ou le premier volet de la récente trilogie d’adaptation cinématographique , intitulé simplement Star Trek (2009), Pour l’instant, le point de vente a toujours Star Trek: The Next Generation et Deep Space Nine, mais avec de plus en plus d’entreprises appelant leurs plus grandes propriétés intellectuelles à abriter leurs services de streaming internes, il se peut que ce ne soit pas le cas. durer pour toujours.

Tous ces départs sont une grande perte pour les fans, bien sûr, et pour Netflix aussi. Il est fort probable que les accords de licence sur ces titres s’épuisent tout simplement ce mois-ci et que Netflix ne les ait pas renouvelés. Cela est devenu de plus en plus courant ces derniers temps, car les titulaires de droits développent leurs propres services de streaming internes et décident ensuite de ne pas concéder sous licence leurs propriétés intellectuelles à des plateformes comme Netflix.

Dans le cas de Star Trek, ce serait ViacomCBS, qui met désormais la plupart de son propre contenu sur Paramount+ lorsque cela est possible. Au moment d’écrire ces lignes, Paramount + a ses quatre séries originales récentes de Star Trek, Discovery et Picard, ainsi que les animations Lower Decks et Prodigy. Il contient également toutes les séries originales, la série animée The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, ainsi que plusieurs films de toutes les années, y compris les récents Into Darkness et Star Trek Beyond.

Star Trek est l’une des franchises médiatiques américaines les plus appréciées de tous les temps, dans ou hors du genre science-fiction. Il dépeint un avenir au 23ème siècle où l’humanité est devenue pour la plupart pacifique et unie et a commencé à consacrer de vastes ressources à l’exploration spatiale. Il a souvent été loué pour son accent sur la curiosité et l’acceptation plutôt que sur la conquête ou même la colonisation.

À l’heure actuelle, la plupart des fans de Star Trek ont ​​probablement trouvé leur chemin vers Paramount +, mais sinon, c’est peut-être le moment. Le service de streaming possède la plus grande collection de contenu Star Trek disponible par abonnement. Sinon, il existe des collections de DVD ou des magasins numériques où vous pouvez trouver votre aventure spatiale préférée.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.