Netflix vient de supprimer une série mystère captivante

Les abonnés de Netflix devront chercher ailleurs s’ils veulent regarder l’un des drames policiers britanniques les plus acclamés par la critique des années 2010. Depuis le 16 novembre, les trois saisons de Broadchurch ne sont plus disponibles. La série a été créée par Chris Chibnall et mettait en vedette David Tennant et Olivia Colman en tant que deux détectives de police dans une ville fictive du sud-ouest de l’Angleterre.

Broadchurch est disponible pour diffuser sur d’autres points de vente. Les abonnés Amazon Prime peuvent regarder les 24 épisodes s’ils sont également abonnés à la chaîne PBS Masterpiece, qui coûte 5,99 $ par mois, en plus de leur abonnement Amazon Prime. Les épisodes peuvent également être achetés sur Apple TV, YouTube, Vudu et Google Play. L’émission est également disponible sur Blu-Ray et DVD.

Broadchurch a initialement été diffusé sur ITV au Royaume-Uni, à partir de mars 2013. Tennet a joué le rôle de DI Alec Hardy et Colman a joué DS Ellie Miller. La première saison était centrée sur la mort de Danny Latimer, 11 ans, et sur la façon dont cela a changé la ville. La star de Future Doctor Who, Jodie Whittaker, a joué la mère de Danny, tandis qu’Andrew Buchanan a joué son père. Dans la saison 2, qui a été diffusée en 2015, l’émission a suivi les séquelles du tueur de Danny traduit en justice et comment le passé de Hardy le hantait. La saison 3 a fait ses débuts en 2017 et a suivi un nouveau cas, avec Julie Hesmondhalgh jouant une femme locale qui est violée lors d’une fête d’anniversaire.

La série a été saluée par la critique des deux côtés de l’Atlantique. En 2014, Fox a diffusé une adaptation américaine intitulée Gracepoint, avec le retour de Chibnall et Tennant jouant un nouveau personnage, Det. Emmett Carver. Anna Gunn a joué sa partenaire, également nommée Ellie Miller. Le spectacle n’a pas été aussi bien reçu que Broadchurch, et une deuxième saison n’a pas été commandée. Il existe également une adaptation française, intitulée Malaterra.

Chibnall n’a pas l’intention d’écrire une quatrième saison à Broadchurch. Dans une interview accordée à BBC Radio en 2017, il a déclaré qu’il n’y avait « absolument » aucune chance que cela se produise. « Ça y est et il n’y en aura plus après celui-ci, absolument », avait-il alors déclaré.

Bien que Broadchurch ait quitté Netflix, les fans des deux pistes peuvent toujours les trouver là-bas. Colman a joué la reine Elizabeth II dans les saisons 3 et 4 de The Crown, et a également exprimé un personnage dans The Mitchells vs. The Machines. Elle a également joué dans la série Flowers 2016-2018, qui est diffusée sur Netflix. Son prochain film, The Lost Daughter, sortira sur Netflix le 31 décembre. Quant à Tennant, il a joué dans Jessica Jones et Criminal: United Kingdom, qui sont tous deux sur Netflix.