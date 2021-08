On dirait que Vivo est en préparation depuis plus d’une décennie, trouvant ses racines dans l’époque de Lin-Manuel Miranda avec Usnavi pour In The Heights à Broadway. En 2010, Miranda aurait présenté le film à DreamWorks Animation et il était en cours de développement jusqu’à ce que le studio abandonne le projet en raison de la restructuration du studio en 2015. Depuis lors, sa maison a été Sony Pictures Animation, et maintenant il est arrivé partout dans les maisons. sur Netflix.