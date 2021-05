Netflix voudrait se lancer dans le jeu, considère un abonnement de type Game Pass

Selon un rapport de The Information, Netflix essaie de pénétrer davantage dans le jeu. La plus grande plate-forme de streaming vidéo aux États-Unis par les abonnés aurait tenté de débaucher des dirigeants de jeux pour qu’ils rejoignent l’entreprise et dirigent l’effort.

Selon des personnes familières avec le sujet, Netflix essaie toujours de trouver la meilleure approche. La société envisage de concéder une licence aux jeux vidéo, de les développer seule ou les deux. Netflix a apparemment décidé que, quelle que soit la façon dont ses jeux sont créés, ils n’incluront pas de publicités, suivant son modèle actuel avec la vidéo en streaming.

Netflix envisagerait une offre similaire à Apple Arcade ou Google Play Pass. Ces services sont souvent appelés «Netflix pour les applications», il est donc logique que Netflix s’installe.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Lorsqu’il a été pressé pour un commentaire, un porte-parole de Netflix n’a pas confirmé ces plans, mais a déclaré à Android Central que la société avait déjà de l’expérience avec des émissions interactives “comme” Bandersnatch “et” You v. Wild “ou des jeux basés sur” Stranger Things “. La Casa de Papel »et« À tous les garçons ».»

Netflix a également déclaré qu’il était ravi de «faire plus avec le divertissement interactif», une déclaration qui laisse beaucoup à l’interprétation.

Avec une expertise en streaming, Netflix pourrait adopter une approche similaire à Google Stadia et Amazon Luna, qui sont purement des plates-formes de streaming de jeux. Alors que l’approche de Google a trébuché certains, les deux entreprises semblent attachées à leurs plates-formes. D’autres entreprises comme Microsoft se sont également lancées dans le streaming avec Xbox Game Pass (xCloud) pour Android. Netflix pourrait renforcer sa position pour associer une plate-forme de jeu potentielle à son service de streaming, ce qui pourrait considérablement aider ses efforts.

Pendant ce temps, Netflix a élargi ses offres pour son service de streaming avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un bouton de lecture aléatoire Play Something et Fast Laughs for TikTok des clips de films et d’émissions humoristiques. Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur les téléviseurs intelligents et les iPhones, respectivement, et sont en préparation pour les meilleurs téléphones Android.

Netflix compte actuellement environ 208 millions d’abonnés dans le monde.