Netflix vous permet de regarder le contenu en cours de téléchargement maintenant

Si vous vivez dans une région avec une infrastructure Internet médiocre, le téléchargement de contenu pour une utilisation hors ligne est une fonctionnalité cruciale. Maintenant, Netflix améliore son option hors ligne avec la possibilité pour les utilisateurs de regarder des émissions de télévision et des films avant d’avoir complètement terminé le téléchargement.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Netflix sur Android peuvent regarder le contenu qu’ils téléchargent activement avant que ce téléchargement ne soit complètement terminé. Le pitch derrière cette fonctionnalité est qu’elle permet aux utilisateurs de démarrer le contenu qu’ils avaient prévu de regarder si un téléchargement ne s’est pas terminé en raison d’une mauvaise connexion. Cela peut également être utile pour démarrer un téléchargement sur Wi-Fi avant de le terminer sur des données mobiles pour économiser au moins un peu d’espace sur le plan de données.

C’est pourquoi nous avons amélioré l’expérience de téléchargement de Netflix afin que vous puissiez maintenant commencer à regarder The Mitchells vs The Machines ou le prochain épisode de Luis Miguel – The Series même si le téléchargement n’est pas terminé. Une fois que vous avez retrouvé une connexion suffisamment solide, vous pouvez choisir de terminer le téléchargement et de continuer à regarder, en évitant les notifications surprises indiquant que vous avez dépassé vos limites de données.

La fonctionnalité est en cours de déploiement sur les téléphones et tablettes Android, mais ne sera pas disponible sur iOS avant un certain temps. Netflix dit qu’il commencera à tester la fonctionnalité sur les iPhones et iPads “dans les prochains mois”. En théorie, le déploiement d’Android devrait également fonctionner sur les ordinateurs portables et les tablettes Chrome OS.

