Netflix vs Amazon Prime vs SonyLIV vs ZEE5 : Toofan à Haseen Dillruba – Guide OTT complet pour juillet

Toofan : Le film sortira sur les écrans le 16 juillet 2021 (Source de l’image : Instagram/ Farhan Akhtar)

Dans six mois, nous entrerons en 2022. Où est passée l’année 2020-2021 ? Alors que le travail à domicile pendant le verrouillage nous a sans aucun doute occupés, les plateformes OTT (Netflix, Amazon Prime, SonyLIV) ont également fait leur part pour nous divertir tout au long du verrouillage. Le début de 2021 a vu de nombreux titres de films/séries intrigants et maintenant, les plateformes OTT sont toutes prêtes à nous remonter le moral au second semestre avec une variété de genres parmi lesquels choisir. De Haseen Dillruba à Toofan, voici la liste de tous les films et séries Web que vous pouvez diffuser sur Netflix, Disney Plus, Hotstar, Amazon Prime Video, ZEE5, MX Player, SonyLIV et BookMyShow.

Haseen Dillruba (Netflix)

Réalisé par Vinil Mathew et écrit par Kanika Dhillon, le film a un triangle amoureux en son cœur. Acteur Taapsee Pannu, Harshvardhan Rane et Vikrant Massey, le film traite des thèmes de l’amour, de la luxure, de la tromperie et du meurtre. Rani (jouée par Taapsee) est le principal suspect du meurtre de son mari (Vikrant Massey). Au cours de l’enquête, sa liaison extraconjugale avec son voisin (Rane) est révélée, ce qui complique encore les choses. La bande-annonce du film s’ouvre avec le Taapsee Pannu portant un magnifique sari. Elle est une grande fan de ‘Dinesh Pandit’, qui est un écrivain de fiction hindi. Elle se marie avec Rishu (Massey), qui tombe amoureux de l’acteur au premier regard. Rishu s’efforce de garder sa jeune mariée heureuse, même au point de tatouer son nom sur son poignet. Vous pouvez regarder le reste de l’histoire sur Netflix à la sortie du film le 2 juillet 2021.

Resident Evil : Infinite Darkness (Netflix)

Nick Apostolides, Stephanie Panisello, vedette de Ray Chase, le film suit la vie de Leon S Kennedy et Claire Redfield, deux ans après le jeu Resident Evil 4 (sorti pour la première fois en 2005). La série animée présente deux héros qui se battent contre des zombies dans différents coins du monde. Réalisée par Eiichiro Hasumi, la série commencera à être diffusée sur Netflix à partir du 8 juillet.

Jamais je n’ai jamais Saison 2 (Netflix)

Attendue par beaucoup, la saison 2 de Never Have I Ever sera diffusée le 15 juillet sur Netflix. Créée et produite par Mindy Kaling, la série suit la vie d’un adolescent amérindien Devi Vishwakumar (joué par Maitreyi Ramakrishnan). L’acteur s’est rendu sur Instagram et a partagé la nouvelle avec ses fans le 10 juin. Elle a écrit: “ÇA SE PASSE !! 15 JUILLET !! AAAAA!!! QUE LE COMPTE À REBOURS COMMENCE ». Dans la première saison, nous avons vu Devi lutter contre la mort soudaine de son père et la pression d’aller dans un nouveau lycée avec ses deux meilleurs amis. Dans la saison 2, nous la verrons probablement faire face aux hauts et aux bas de la vie d’adolescente ainsi qu’à une nouvelle relation amoureuse et à la façon dont sa relation se déroule avec sa mère (rôle joué par Poorna Jagannathan).

Se sent comme Ishq (Netflix)

Le drame d’anthologie a six histoires réalisées par différents cinéastes tels que Ruchir Arun, Anand Tiwari, Tahira Kahyap khurrana, Danish Aslam, Sachin Kundalkar et Jaydeep Sarkar. Les six courts métrages montrent comment les gens tombent amoureux de manière inattendue de la manière la plus inattendue. Les acteurs dans le rôle principal sont Radhika Madan, Amol Parashar, Mihir Ahuja, Kajol Chug, Simran Jehani, Rohit Saraf, Sanjeeta Bhattacharya, Saba Azad, Zayn Khan, Tanya Maniktala, Neeraj Madhav et Skand Thakur. Vous pouvez regarder Feels Like Ishq le 23 juillet.

La dernière lettre de votre amant

Adapté du roman romantique le plus vendu de Jojo Moyes. “La dernière lettre de votre amant” met en vedette Shailene Woodley, Callum Turner, Felicity Jones, Joe Alwyn et Nabhaan Rizwan dans le rôle principal. Réalisé par Augustine Frizzell, l’histoire dévoile l’histoire d’amour entre un couple des années 1960 par une journaliste ambitieuse d’aujourd’hui, Felicity Jones, après qu’elle ait trouvé un trésor de lettres d’amour. Vous pouvez regarder le film sur Netflix en streaming le 23 juillet.

Collier Bombe (Disney Plus Hotstar)

Réalisé par Dnyanesh Zoting, le film tourne autour d’un policier (Jimmy Sheirgill) qui suit les ordres d’un kamikaze qui menace de faire sauter une école. Le thriller met également en vedette Asha Negi, Rajshri Deshpande et Sparsh Shrivastav dans les rôles de premier plan. En streaming sur Disney Plus Hotstar, vous pouvez regarder le film le 9 juillet.

Il y a une vie que vous avez, mais pour celle que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin est Chutzpah, dit la description officielle du film. L’original SonyLIV est basé sur la vie de cinq individus qui se connectent via Internet. Réalisé par Simarpreet Singh et créé par Mrighdeep Singh Lamba, la production Dinesh Vijan met en valeur la puissance des médias sociaux. Il met en lumière l’influence numérique de la jeunesse d’aujourd’hui. La série télévisée présente les acteurs Varun Sharma, Manjot Singh, Tanya Maniktala, Garima Agarwal dans les rôles principaux. Vous pouvez regarder la série sur SonyLIV en streaming en juillet.

Toofaan (Amazon Prime Video)

Réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra, Toofan présente le parcours d’Ajju Bhai (Farhan Akhtar), qui est passé de combattant de rue à Dongri Mumbai à champion de boxe au niveau national. L’acteur Mrunal Thakur joue un rôle principal aux côtés de Farhan Akhtar en tant qu’amoureux, qui l’a poussé à poursuivre son talent et à l’utiliser à bon escient. Dans le film, Paresh Rawal entraîne l’acteur à ce sport. Le monde d’Ajju s’effondre alors qu’il est impliqué dans un scandale et se voit interdire la boxe pendant cinq ans. Le film parlera du retour super réussi d’Ajju. Le film sortira sur les écrans le 16 juillet 2021 et vous pouvez le regarder sur Amazon Prime Video.

Radioactif (Flux BookMyShow)

Diffusé le 2 juillet, Radioactive est basé sur la vie d’une scientifique légendaire Marie Curie vivant dans le Paris du 19ème siècle. Le film présente son parcours alors qu’elle s’associe à ses collègues scientifiques et futur mari Pierre Curie pour découvrir la radioactivité et deux autres nouveaux éléments (Radium et Polonium). Après la mort de son mari, le défi de Marie est de sauver des milliers de vies, ce qui n’est possible qu’avec l’aide de ses découvertes. Mais si ses découvertes sont utilisées dans la guerre, cela pourrait également détruire la vie de nombreuses personnes, voire de certaines.

