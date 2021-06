Netflix’s America: The Motion Picture Review: Ce n’est pas le film le moins drôle sur l’histoire des États-Unis, mais c’est proche

America: The Motion Picture a des blagues drôles, bien qu’enfouies parmi beaucoup de blagues pas drôles.

Oui, l’intrigue ressemble au rêve fiévreux d’un élève du primaire qui a attrapé la grippe alors qu’il étudiait pour un projet d’histoire américaine. Il s’agit en fait du premier long métrage de Matt Thompson, l’esprit derrière Archer et Sealab 2021. Comme ces émissions, America: The Motion Picture est finalement un envoi d’un genre, en l’occurrence des films de super-héros modernes. Ceci est destiné à être Les Vengeurs de l’histoire américaine, et il a donc tous les rythmes d’intrigue et d’action que vous attendez d’un film de cette nature. George Washington sort pour recruter tous les autres comme Batman formant la Justice League. Certains d’entre eux s’entendent, d’autres non, mais en fin de compte, ils se rendent compte qu’ils ont des objectifs communs et se réunissent. Le mashup de l’histoire américaine qui rassemble des siècles de personnages et d’événements en un seul endroit est compréhensible compte tenu de la façon dont les Américains ont tendance à considérer George Washington et Abraham Lincoln comme des individus héroïques. Les transformer en super-héros littéraux aurait pu être un moyen intrigant de faire une déclaration sur la façon dont nous idolâtrons (à tort) nos ancêtres, ou même de dire le contraire.