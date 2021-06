Netflix’s America: The Motion Picture Voice Cast: où vous avez déjà vu et entendu les acteurs

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

On ne soulignera jamais assez l’importance d’apprendre de l’histoire et de préserver la vérité, surtout en ces temps difficiles. Apparemment, Netflix a choisi de commenter cette affaire urgente en publiant – quelques jours avant le 4 juillet – le film le plus tumultueux, torride, violent et historiquement inexact pour se moquer des États-Unis depuis Trey Parker et Matt Stone’s Team America: World Police. Produit en partie par les cinéastes acclamés Phil Lord et Christopher Miller, le casting de America: The Motion Picture possède des talents de voix vraiment impressionnants, dont Channing Tatum, que nous mettrons en lumière en premier dans la ventilation suivante de qui exprime qui dans la comédie animée.