Netflix’s Army Of The Dead Review: Le film Zombie Heist de Zack Snyder est en quelque sorte à la fois mince et trop indulgent

Zack Snyder est incontestablement un conteur visuel impressionnant. Il a un style définitif, un œil aiguisé en matière de composition de plans et le flair d’épargner pour composer des décors d’action passionnants. Il a un talent pour construire des séquences mémorables, et est imbrûlé par la portée – comme le montre le mieux son meilleur film à ce jour, Watchmen de 2009. Toutes ces compétences sont pleinement exposées dans son dernier film, le film d’action / braquage rempli de zombies Army Of The Dead, mais le problème est que ce sont tous des éléments empilés sur une base de rien qui permet rapidement à l’ensemble de se désagréger en un tas de clichés et d’indulgence excessive.