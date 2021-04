Netflix’s Havoc: 6 raisons pour lesquelles je suis excité pour le drame policier de Tom Hardy

Havoc a une prémisse simple mais efficace qui a bien servi Gareth Evans dans le passé

Lors de son reportage sur l’annonce de Havoc et l’accord global de Gareth Evans avec Netflix, Deadline a décrit le film comme une histoire centrée sur un détective meurtri qui doit se frayer un chemin à travers la pègre criminelle pour sauver le fils séparé d’un politicien tout en essayant d’obtenir au fond d’un complot et survivre à un trafic de drogue qui a mal tourné.

En surface, cela ressemble à un complot très simple avec des éléments que nous avons vus auparavant: un détective battu physiquement (et probablement émotionnellement) doit survivre la nuit, sauver quelqu’un et empêcher les méchants de mettre un plan mystérieux. en mouvement. Mais, n’oubliez pas, cela vient du même gars qui a raconté l’histoire de flics envahissant un immeuble pour abattre un baron de la drogue et qui a pratiquement changé la façon dont nous voyons les films d’action avec The Raid.