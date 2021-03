Netflix’s Last Chance U: L’entraîneur de basket-ball répond à l’idée que Joe Hampton était le plus gros problème de l’équipe

Joe Hampton faisait certainement partie de l’adversité des Huskies, mais comme l’entraîneur John l’a dit, il n’était que l’un des 15 joueurs. Dernière chance U: Basketball ne s’est concentré que sur quelques-uns des athlètes au-delà de Joe et a façonné l’histoire de leur vie, ainsi que les entraîneurs. Une grande partie de l’histoire de Hampton portait sur sa frustration et sa chute de grâce en tant qu’ancien espoir de premier plan dans le pays, et on lui a demandé de quitter le banc derrière le joueur moins inexpérimenté Malik Muhammad.