Netflix’s The Mitchells Vs. The Machines Voice Cast: qui exprime chaque personnage

Qu’ont en commun Maya Rudolph, alun de Saturday Night Live, Danny McBride de Eastbound et Down et Abbi Jacobson, co-créateur de Broad City. Si vous deviniez que ce sont toutes les voix comiques les plus uniques de notre temps, vous ne vous trompez pas, mais ce n’est pas ce que nous voulons ici. La bonne réponse est qu’ils font tous la une de Netflix Les Mitchells contre les machines aux côtés de Mike Rianda, qui fait ses débuts en tant que réalisateur dans le nouveau film d’animation produit par Phil Lord et Christopher Miller.

Dans le nouveau film Netflix, produit par Sony Pictures Animation, les Mitchell sont partis pour ce qui semble être un road trip familial normal à travers le pays avant de se retrouver comme le dernier espoir de l’humanité après une intelligence artificielle voyous (exprimé par Olivia Colman) capture toutes les autres âmes vivantes dans un soulèvement technologique. Mais en dehors de la famille au centre de l’histoire, The Mitchells vs the Machines présente une distribution de voix remarquable avec des comédiens, des chanteurs, des basketteurs et même un carlin avec une plus grande présence sur les réseaux sociaux que la plupart des célébrités.