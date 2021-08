Netgear a peut-être révélé son logiciel de routeur le plus sécurisé à ce jour

Netgear donne à son service de sécurité Armor, fourni avec bon nombre de ses routeurs sans fil, un coup de pouce majeur avec de nouvelles capacités conçues pour protéger tous les appareils connectés dans la maison intelligente d’un utilisateur.

Le service de sécurité Armor de la société est intégré à la plupart de ses routeurs Orbi et Nighthawk et fournit une bulle de protection pour les appareils connectés sur un réseau domestique afin d’aider les consommateurs à se protéger des pirates, des logiciels malveillants et des virus.

Les cybermenaces qui n’étaient autrefois présentes que sur les PC sont désormais présentes dans presque tous les appareils connectés, y compris les téléviseurs intelligents, les thermostats intelligents, les interrupteurs, les systèmes de cinéma maison, les caméras de sécurité, les consoles de jeux, les haut-parleurs intelligents, les lecteurs de streaming, les tablettes, les smartphones et autres gadgets pour la maison intelligente. .

En fait, selon le rapport 2020 de Bitdefender sur le paysage des menaces pour les consommateurs, le nombre de vulnérabilités dans les téléviseurs intelligents a gonflé de 335% tandis que le nombre de vulnérabilités dans les caméras IP a presque doublé entre 2019 et 2020.

L’installation chez soi d’appareils connectés de différents fabricants augmente non seulement les risques d’attaques entrantes, mais également les menaces sortantes telles qu’une caméra de sécurité domestique tentant d’envoyer des données à un site rouge. Afin de prévenir ces menaces, Netgear a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son offre de sécurité Armor pour fournir une protection simple et complète du réseau et des appareils.

Netgear Armor relooké

Contrairement aux logiciels de protection des terminaux traditionnels, Netgear Armor est intégré à un routeur pour surveiller l’activité entrant et sortant d’Internet afin de protéger les appareils sur son réseau tout en éliminant à la fois le besoin et le coût de plusieurs solutions logicielles de sécurité.

En plus de ses fonctionnalités existantes, la société a ajouté une protection des données sensibles pour bloquer les tentatives d’envoi de données sensibles telles que des informations bancaires, des SSN et plus encore sur des connexions non cryptées, la détection d’anomalies qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour apprendre le comportement habituel des appareils connectés et bloquer toute activité anormale, protection contre la force brute pour empêcher les robots d’essayer de compromettre les mots de passe d’un utilisateur, protection DDoS pour protéger le réseau d’un utilisateur contre les attaques par déni de service et prévention des exploits/IDS pour protéger les données et les appareils d’un utilisateur contre les intrusions malveillantes.

Dans le même temps, la dernière génération de Netgear Armor contiendra également un logiciel de protection contre les menaces Internet que les utilisateurs pourront installer sur leurs ordinateurs, smartphones et tablettes sans frais supplémentaires. Netgear Armor est actuellement disponible sur les routeurs Wi-Fi 6 pris en charge et bien qu’il y ait une période d’essai de 30 jours, un abonnement annuel au service de sécurité coûte 99 $.

Président et directeur général de la division produits et services pour la maison connectée de Netgear, David Henry a expliqué dans un communiqué de presse pourquoi la société a décidé de sortir une nouvelle version d’Armor, en ces termes :

« Avec l’explosion des appareils connectés à la maison, des moniteurs pour bébé aux téléviseurs intelligents, qui peuvent tous être compromis, nous comprenons à quel point il peut être difficile pour les individus et les familles de savoir quoi faire pour assurer leur sécurité et celle de leurs informations. Nous nous sommes rendu compte qu’un nouveau type de solution de sécurité était nécessaire et avec cette version de NETGEAR Armor, nous éliminons les soucis en fournissant un service complet « configurez-le et oubliez-le ».