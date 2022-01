Netgear dévoile un routeur Wi-Fi 6E abordable, ainsi que des mises à jour à venir sur Orbi

Source : routeur Wi-Fi 6E Netgear Nighthawk RAXE300 AXE7800

Que souhaitez-vous savoir

Netgear lance un nouveau routeur Wi-Fi 6E et un routeur Orbi Pro. Le nouveau Nighthawk RAXE300 rend le Wi-Fi 6E plus abordable avec un prix de 399,99 $ et des vitesses sans fil tri-bande AXE7800. L’Orbi Pro SXK50 est un routeur maillé WI-Fi 6 tri-bande pour les petites entreprises et les professionnels travaillant à domicile. Netgear a également annoncé Game Booster, un service pour les systèmes maillés Orbi qui améliore les performances de jeu avec des fonctionnalités telles que la carte thermique de ping, le filtrage géographique et la qualité de service.

Netgear a annoncé quelques nouveaux routeurs, à commencer par le routeur Nighthawk RAXE300 Wi-Fi 6E et l’Orbi Pro SXK50. Une nouvelle fonctionnalité de jeu appelée Game Booster arrive sur les séries Orbi RBK750 et 850 pour améliorer le ping et les performances pour les jeux compétitifs. Netgear apporte également le support NFT à son affichage d’art Meural Canvas II.

Le routeur Wi-Fi 6E Nighthawk RAXE300 rejoint la gamme 6 GHz de Netgear, y compris les systèmes ultra-rapides Nighthawk RAXE500 et Orbi RBKE963. Le Nighthawk RAXE300 coûte 399,99 $ avec des vitesses sans fil allant jusqu’à AXE7800. Avec trois bandes, ce routeur offre la majorité de sa vitesse aux appareils 5 GHz actuels avec une prise en charge de 160 MHz et des vitesses maximales allant jusqu’à 4,8 Gbit/s. La bande 6 GHz a une capacité supplémentaire de 2,4 Gbit/s afin que les appareils Wi-Fi 6E puissent toujours se connecter à pleine vitesse.

Source : Netgear

Avec huit flux au total, le routeur a beaucoup de vitesse pour une connexion Internet de 1 Gbit/s ou plus. À l’arrière, il dispose de cinq ports Ethernet gigabit et d’un port 2,5 Gbit/s pouvant être utilisé comme WAN ou LAN. Le routeur prendra également en charge Netgear Armor ainsi que les contrôles parentaux intelligents de Netgear. Le Nighthawk RAXE300 sera disponible au premier trimestre 2022.

Netgear étend également son offre commerciale avec un nouveau système Orbi Pro avec l’AX5400 Orbi Pro SXK50. Ce forfait comprend un routeur et un satellite pour une couverture allant jusqu’à 5 000 pieds carrés. Il dispose d’une connexion Wi-Fi 6 AX5400. Ce système prend également en charge plusieurs VLAN-SSID, ce qui signifie que vous pouvez avoir des réseaux séparés pour un usage professionnel ou domestique. Ce système sera au prix de 449,99 $ et sera disponible en janvier 2022.

Ce système Orbi Pro fonctionnera également avec Insight Business VPN de Netgear. Cela permet des connexions VPN de site à site ou de site à multisite du siège social aux succursales ou même aux bureaux à domicile. Cela permet aux employés de se connecter à un réseau Wi-Fi de travail commun et fiable à partir de n’importe quel bureau connecté, y compris à domicile.

Source : Netgear Orbi Pro SXK50

Pour les utilisateurs existants des séries Orbi RBK750, RBK850 ou RBKE960, Netgear ajoutera une nouvelle fonctionnalité de jeu au premier trimestre 2022. Cela comprenait le système Orbi RBK752, qui est l’un des meilleurs systèmes Wi-Fi 6 mesh que vous puissiez obtenir. Game Booster est un ensemble de fonctionnalités logicielles construites sur sa plate-forme de jeu DumaOS 3.0 qui comprend des cartes thermiques de ping, un filtrage géographique et des paramètres de QoS.

Source : Netgear

Avec Game Booster, les joueurs peuvent être sûrs de se connecter au meilleur serveur possible pour réduire au maximum les temps de ping. Les paramètres de QoS peuvent être affinés pour s’assurer que les périphériques les plus importants de votre réseau ont la priorité absolue. Ce service sera disponible au premier trimestre 2022 pour 49,99 $ par an après un essai de 30 jours.