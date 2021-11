La plateforme a publié une « bande-annonce » intitulée Welcome to California dans laquelle Onze (Bobbie Millie Brown) raconte la lettre qu’elle envoie à son petit ami Mike (Finn Wolfhard), dans lequel il prévoit qu’ils auront « les meilleures vacances de printemps » et donne un aperçu de sa vie d’adolescent.

« Cher Mike, aujourd’hui est le 185e jour. Je pense que je me suis enfin adapté. Maintenant, j’aime même l’école. Je me suis fait beaucoup d’amis. Pourtant, je suis prêt pour les vacances de printemps. Surtout parce que je peux te voir, » confie le jeune homme en montrant quelques images qui contrastent avec son histoire.

Au lieu de « s’adapter », comme il l’assure d’une voix « off », il semble que le protagoniste soit l’objet de « harcèlement » et affrontera également des moments de chaos, comme on le voit dans les scènes d’une patinoire, d’une explosion et d’un persécution de la part des autorités.

Bien qu’elle dure un peu plus d’une minute, c’est l’une des avancées les plus révélatrices de cette série à succès de Netflix, dont la prochaine saison débutera en 2022, près de trois ans après la précédente, car son tournage a dû être interrompu l’année dernière en raison de la arrivée de la pandémie.