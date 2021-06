NetNewsWire pour iPhone et iPad ajoute la synchronisation iCloud, l’intégration de Twitter et Reddit, plus

NetNewsWire est l’un des lecteurs RSS les plus puissants pour iPhone et iPad, et il s’améliore encore avec une nouvelle mise à jour déployée aujourd’hui. NetNewsWire 6 est désormais disponible sur l’App Store avec de nouvelles fonctionnalités, notamment la synchronisation iCloud, les widgets de l’écran d’accueil, etc.

Stuart Breckenridge, l’un des développeurs derrière NetNewsWire, a détaillé la mise à jour dans un article de blog aujourd’hui. La synchronisation iCloud est une amélioration particulièrement notable car elle vous permet de synchroniser les flux sur vos appareils Apple sans avoir recours à un service tiers de quelque sorte que ce soit :

La synchronisation iCloud est une fonctionnalité qui change la donne si vous souhaitez synchroniser vos flux sur vos appareils Apple et ne souhaitez pas utiliser un service de synchronisation tiers pour le faire. Vous pouvez activer la synchronisation iCloud dans l’application en allant dans Paramètres > Ajouter un compte > iCloud. Une fois activé, vous pouvez soit faire glisser les flux de votre compte local existant ou service tiers vers iCloud, soit ajouter des flux directement à l’aide de Ajouter un flux et en sélectionnant le compte iCloud. À partir de là, il se comporte comme un compte local avec une petite différence : il synchronisera vos abonnements aux flux, lire et suivre les statuts sur vos appareils Apple. C’est une fonctionnalité vraiment cool.

NetNewsWire pour iOS prend également en charge désormais l’intégration avec Twitter et Reddit. Cela signifie que vous pouvez voir les publications Reddit, les mentions et les recherches Twitter, et plus encore, directement dans l’application NetNewsWire.

Enfin, NetNewsWire pour iOS prend également en charge désormais les widgets de l’écran d’accueil :

Il existe trois variantes de widgets d’écran d’accueil qui suivent vos flux intelligents : un widget Aujourd’hui, un widget Non lu et un widget Favoris. Ils existent en tailles moyennes et grandes. En appuyant sur les articles, vous accéderez directement à l’article, tandis qu’en appuyant n’importe où ailleurs, vous ouvrirez l’application.

NetNewsWire est l’un des meilleurs et des plus puissants lecteurs RSS pour iPhone, iPad et Mac. il est entièrement gratuit et open-source, et vous pouvez le télécharger sur l’App Store.

