Bien qu’elle ait été chargée de «parler» au nom de l’administration Biden de la crise à la frontière, Kamala Harris n’a pas donné de conférence de presse depuis près de deux semaines. Les 24 et 25 mars, ABC, CBS et NBC étaient tous enthousiasmés par le «nouveau travail important» du vice-président consistant à «endiguer l’afflux de migrants traversant la frontière sud». Ils ont fait la promotion de six émissions différentes. Mais maintenant qu’elle est pratiquement absente, ils s’en moquent.

Comme l’a rapporté Sam Dorman de Fox News lundi, «Depuis le début de l’administration et une semaine après l’annonce de Biden, Harris a répondu aux questions des médias mais n’a pas encore tenu de conférence de presse officielle.

Désormais, les réseaux ne se sont pas opposés à cela ni n’ont mentionné sa disparition. Pourtant, le 24 mars, CBS Evening News, Margaret Brennan a claironné: «Ce soir, la vice-présidente Kamala Harris a un nouveau poste important: Diriger les efforts de l’administration pour endiguer l’afflux de migrants traversant la frontière sud. »

Ce jour-là en mars, la journaliste du Evening News Janet Shamlian a déclaré: «Le président Biden annonçant aujourd’hui que le vice-président Harris prendra en charge la crise croissante.» Sur ABC’s World News Tonight, le présentateur David Muir a applaudi: «Le président Biden demande ce soir au vice-président Kamala Harris de diriger l’effort pour endiguer la marée d’Amérique centrale. Le président dit: «Quand elle parle, elle parle pour moi.» »

Bien sûr, elle ne prend PAS la parole lors de conférences de presse. Alors, où est l’indignation? Le 24 mars, la journaliste de World News Tonight, Rachel Scott, a semblé avoir un aperçu de l’attitude blasée que les journalistes adopteraient: «Biden a signalé qu’il se rendrait à la frontière à un moment donné. Et Harris aussi, mais aucune date n’a été fixée. »

Le 24 mars, NBC Nightly News, Lester Holt a alerté les téléspectateurs sur ce développement apparemment important: «Le président Biden a nommé aujourd’hui le vice-président Harris pour diriger l’effort visant à endiguer la migration à travers la frontière sud alors qu’un nombre record d’enfants non accompagnés arrivent.»

Les trois émissions du matin, Good Morning America, Today et CBS This Morning, le 25 mars ont couvert le grand nouveau travail de Harris. Sur GMA, Scott a prédit une «pression» sur Biden et Harris:

Et avec la pression croissante sur l’administration Biden, le président a demandé au vice-président Kamala Harris de prendre la tête.

Bien sûr, maintenant que Harris saute les conférences de presse, où est la pression?

Le battage médiatique initial pour Harris a été sponsorisé sur World News Tonight par Weathertech, sur Nightly News par Febreze, sur le Nouvelles du soir CBS par Nissan. Cliquez sur les liens pour dire aux réseaux de recommencer à couvrir son absence.

