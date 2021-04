Nets and Knicks, Mike James prétendants en NBA

Le retour de Mike James dans ses États-Unis natals pourrait être proche de trouver un port. Le meneur, dont le contrat avec le CSKA Moscou est toujours en vigueur, est parti de l’autre côté de l’Atlantique en début de mois. dans le but de trouver une franchise qui débloquerait sa situation actuelle: elle est écartée de la discipline russe après la énième polémique de la saison. “James a l’opportunité d’être en NBA cette saison ou, peut-être, de trouver une équipe pour la prochaine. Avec ce scénario, il nous sera plus facile de parvenir à un accord bénéfique”, a déclaré le président du CSKA Andrei Vatutin. Dans le même temps, son agence de représentation, BDA Sports INTTL, a fait de même, mettant son joueur en position de négocier par le biais d’un communiqué. Un peu plus de deux semaines plus tard, alors que les controverses sont en sommeil, des phares commencent à être aperçus, tous situés dans la Grosse Pomme. Selon le journaliste Marc Berman du New York Post, les Knicks seraient intéressés à reprendre les services du joueur; Selon Dionysis Aravantinos et Antonis Stroggylakis d’Eurohoops, les Nets mènent le pari le plus déterminé. Les deux opérations, a priori, auraient du sens.

Récemment, la franchise new-yorkaise n’a pas offert à John Henson la possibilité de rejoindre son équipe, après en avoir fait partie via un contrat de 10 jours. La raison, comme le soulignent les médias new-yorkais eux-mêmes, la considération de Norvel Pelle en remplacement des garanties pour Nerlens Noel. Avec cela, l’entité, avec l’équipe ouverte face à des séries éliminatoires plus que souhaitées, aurait pu tourner ses intérêts, en changeant les positions intérieures pour les extérieurs dans sa liste de priorités. En ajoutant, en plus, des arguments à moyen terme: Elfrid Payton, Derrick Rose et Frank Nilikina, tous des meneurs de jeu, seront des agents libres sur le prochain marché. A Brooklyn, en revanche, le retrait inattendu de LaMarcus Aldridge aurait pu catapulter des mouvements déjà envisagés, mais qui auraient pu gagner en vitesse. S’il est vrai qu’il ne s’agirait pas d’un remplacement par poste, la possibilité que la prochaine incorporation soit celle d’un étranger est envisagée par la direction de la franchise. “Nous sommes dans un dilemme. Vous ne pouvez pas trouver un autre LaMarcus. Une fois que James (Harden) et Kevin (Durant) et certains des autres joueurs que nous n’avons pas disponibles reviendront, nous aurons une meilleure idée Ce dont nous avons besoin dans la rotation. Je ne pense pas qu’il soit écrit que nous devions aller, oui ou oui, pour un intérieur ou un extérieur. Nous verrons où sont les besoins au cours de la semaine prochaine et prendrons une décision», A récemment expliqué Sean Marks, directeur général de la franchise dans des déclarations recueillies par Eurohoops.

Soit l’une ou l’autre option, si elle se concrétise, ce serait une bonne nouvelle tant pour le joueur que pour l’équipe de Moscou, dont les relations, pour la troisième fois, ont été définitivement rompues. En novembre, James a quitté l’équipe pendant une semaine; En janvier, il y a eu une fracture qui, à plusieurs reprises, semblait insurmontable. «Le CSKA et moi travaillerons sur ce sujet en interne et nous travaillerons sur cela en tant que groupe», a-t-il publié sur ses réseaux sociaux après «divers malentendus» concernant les congés suite au décès de son grand-père. “Il est impossible de régler le conflit entre James et Itoudis. Nous ne devons pas diaboliser Mike car c’est un grand basketteur, mais la situation s’est transformée en conflit”, a estimé Vatutin après les derniers écarts. À ce jour, la relation entre joueur et équipe s’étend, légalement, jusqu’en 2023; bien qu’une partie et l’autre aient montré leur volonté de conclure un accord de résiliation en cas de recherche d’une destination aux États-Unis.

Passé et futur en NBA

La concurrence américaine n’est pas un territoire inconnu pour Mike James. Au cours de la saison 2017-18, et après avoir été exclu des positions du repêchage en 2012, le meneur de jeu a pu jouer 36 matchs dans la ligue, mais sans beaucoup de chance. La plupart d’entre eux, 32, étaient avec Phoneix Suns, avec des moyennes de 10,4 points et 3,8 passes avec seulement 26,8% corrects dans le triple; le reste, un passage témoin à travers les pélicans de la Nouvelle-Orléans, où il a duré 4,5 minutes en moyenne. Désormais, avec le statut de star de premier plan en Euroligue, 19,3 points et 5,7 passes décisives cette saison et le meilleur buteur de la compétition en 2019, avec Olimpia Milano, il espère prendre un virage très différent. Sportivement, les deux options sont plus qu’attrayantes. À Brooklyn, avec le tout-puissant big-trois composé de Harden, Durant et Kyrie Irving, il ferait partie de l’un des plus grands prétendants au ring (le premier de son histoire). Dans l’autre cas, il atteindrait des Knicks qui, emmenés par Tom Thibodeau, reverraient la lumière. Après 20 ans, la franchise est à nouveau au-dessus de 50% des victoires et vise des éliminatoires dans lesquelles elle veut se battre; si nécessaire, avec James comme nouveau soldat. Tic-tac, tic-tac.