Nets Duck Border Patrol capturant un délinquant sexuel recherché / membre MS-13-.

Comme deux études de NewsBusters l’avaient constaté plus tôt ce mois-ci, les bulletins d’information du soir d’ABC, CBS et NBC avaient été montrant de moins en moins de la crise frontalière du président Biden jusqu’à ce qu’ils ne le couvraient pas du tout. Et après près d’une semaine, les réseaux avaient refusé de partager avec leurs téléspectateurs comment un membre d’un gang MS-13, recherché pour avoir agressé sexuellement un mineur à Houston, avait été arrêté alors qu’il tentait de traverser la frontière pour rentrer au Texas.

Comme d’habitude, c’est Fox News qui a dû intervenir et dire la vérité que les réseaux démocratiquement redevables ne le feraient pas.

«Et, Bret, soulignant certains de ces problèmes de sécurité, Border Patrol rapporte que mercredi dernier, ici même dans ce secteur, ils ont en fait appréhendé un membre actif d’un gang MS-13 qui avait un mandat d’arrêt pour son arrestation dans la région de Houston. pour l’agression sexuelle d’un jeune enfant », a rapporté le correspondant Bill Melugin. «Il est tombé sur un groupe de 70 autres migrants.»

Melugin a également noté que la patrouille frontalière avait également capturé un meurtrier condamné qui tentait de se faufiler dans le pays:

Le même jour, la patrouille frontalière rapporte qu’ils ont également appréhendé un ressortissant mexicain, toujours dans ce secteur, qui avait été condamné pour meurtre dans le comté de Harris en 2006. Il a été expulsé après 15 ans de prison et a décidé, de toute évidence, le moment où il le voulait. pour essayer de revenir aux États-Unis.

Il a également détaillé certaines des scènes sauvages dont Fox News a été témoin alors que des agents de la patrouille frontalière surchargés de travail tentaient de lutter contre les illégaux en fuite. «Disparaître dans les broussailles à La Jolla, au Texas, après avoir traversé illégalement les États-Unis ce matin. Un hélicoptère de la patrouille frontalière a immobilisé une partie du groupe avec des agents au sol qui ont arrêté deux hommes. Une scène qui se déroule comme une horloge tous les matins ici dans la vallée du Rio Grande », a-t-il expliqué.

En outre, Melugin a également raconté comment un grand groupe d’hommes tentait d’échapper à la capture et aux efforts d’un seul agent de la patrouille frontalière:

Le groupe, environ 30 à 40 adultes célibataires, s’étend dans un champ ouvert courant dans toutes les directions loin de la patrouille frontalière. Deux des hommes sont déjà menottés l’un à l’autre, ce qui suggère qu’ils avaient déjà été placés sous la garde de la patrouille frontalière. Un seul agent de la patrouille frontalière, en infériorité numérique, dans une camionnette tente de suivre une partie du groupe, principalement des hommes sans enfants. Les migrants sautent sur l’eau alors que l’agent frontalier continue d’essayer de les suivre.

«En fin de compte, la patrouille frontalière a réussi à capturer une partie du groupe, mais il semble que certains se soient échappés», a-t-il déclaré.

Les réseaux ont également refusé de couvrir le Border Security Caucus qui se rendait à la frontière pour voir la crise de première main:

REPRÉSENTANT. BRIAN BABIN (R-TX): Ce n’est rien de moins qu’une catastrophe humanitaire, dont ils disent continuellement que cela ne se produit pas. Ils disent que la frontière est sécurisée, que les gens sont refoulés. Eh bien, je peux vous dire que la frontière est tout sauf sécurisée.

«Leur évaluation? L’administration Biden doit se réveiller et le vice-président Kamala Harris doit visiter la frontière », a noté Melugin.

