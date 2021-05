Nets Ignore GOP Slamming Door on Dems in TX Special Election ⋆ .

Transformer le Texas en bleu est un rêve impertinent pour les libéraux depuis d’innombrables cycles maintenant, et tous les deux ans, les médias fantasment sur le jour où ils le feraient. Mais samedi, les républicains ont claqué la porte sur les efforts démocratiques pour renverser le sixième district alors que deux candidats républicains les éliminaient et conduisaient à un second tour. Et en plus de verrouiller les démocrates, les électeurs du district ont envoyé plusieurs membres du conseil scolaire faire leurs valises pour avoir poussé la théorie critique de la race.

Rien de tout cela n’a été rapporté par les principaux réseaux de diffusion (ABC, CBS et NBC) lors de leurs bulletins d’information du dimanche, leur silence se prolongeant également jusqu’au lundi. Au lieu de rendre compte des défaites démocrates, ils ont pleuré le divorce de Bill et Malinda Gates. NBC a en fait lancé son journal télévisé du lundi soir avec.

Pendant ce temps, ABC et NBC ont diffusé des rapports en ligne sur l’élection spéciale taquinant à quel point elle était censée être compétitive pour les démocrates. Le jour de l’élection, ABC avait un rapport notant: «Pour les démocrates, la course pour le 6e district du Congrès de l’État … testera à quel point la zone à tendance républicaine est devenue favorable au tirage au sort depuis la victoire de Biden en novembre et depuis les retombées ultérieures de l’émeute du Capitole en janvier.»

Ils n’ont pas fait de suivi des résultats.

D’autre part, NBC a rendu compte du blanchissage. «Les républicains Susan Wright et le représentant de l’État Jake Ellzey se qualifieront pour un second tour lors de l’élection spéciale pour occuper un siège au Congrès du nord du Texas, selon les projets de NBC News – excluant les démocrates lors de la première élection spéciale très disputée du mandat du président Joe Biden,» journaliste Allen Smith a écrit. Mais malheureusement, ses reportages n’ont jamais été diffusés.

Comme d’habitude, le rapport spécial de Fox News Channel était là pour donner du temps d’antenne à ce que les réseaux libéraux ne voulaient pas. “Les républicains ont tué les efforts démocrates pour enlever l’un de leurs sièges à la Chambre des États-Unis, et le GOP dit que cela envoie un message à Washington”, a annoncé lundi le présentateur Bret Baier.

«La pluie n’a pas empêché les électeurs du Texas de voter lors d’une course controversée au Congrès ce week-end. Un siège que les démocrates espéraient inverser lors de l’élection spéciale de samedi, mais sans succès », a ajouté le correspondant Casey Stegall. «Les analystes disent que les électeurs de tout l’État – en particulier, le GOP utilise cette opportunité pour envoyer un message clair à la Maison Blanche.»

À la suite du rapport, l’analyste politique principal Brit Hume est apparu avec un avertissement aux démocrates:

Si j’étais démocrate et que je regardais l’état du Texas, je penserais: “whoa mec, peut-être que nous ne faisons pas aussi bien là-bas que nous le pensions.” Donc, oui, je pense qu’il y a une raison pour que les démocrates soient préoccupés par cela.

En outre, Baier et Hume ont discuté des résultats de l’élection du conseil scolaire de Southlake qui a purgé le conseil des chasseurs de courses. «Ainsi, les électeurs de cette communauté de Southlake, au Texas, étaient conscients de cela et ils ont rejeté les membres du conseil scolaire qui avaient accepté ce truc en faveur de deux qui ne le feraient pas», a déclaré Hume. “Donc, je pense que c’est le signe qu’il y a une réaction contre cela, et cela pourrait être à l’échelle nationale.”

«Nous l’avons vu avec Common Core, qui a en fait été un enjeu électoral majeur pour certains républicains concernant les changements dans l’éducation», a ajouté Baier. Et Hume a souligné que «les gens sont très sensibles à ce que leurs enfants apprennent».

Mais peut-être que les médias libéraux ne retiennent pas la leçon.

