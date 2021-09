Nets, Knicks et Lakers, les plus demandés par les fans espagnols

Filets, Knicks et Lakers sont les équipes les plus demandées pour les localités suscitent chez les fans espagnols intéressés à assister aux matchs de la NBA live, selon les données fournies par Hellotickets, la société qui facilite l’acquisition de ces emplacements.

La saison débutera le 20 octobre après quelques semaines de pré-saison et les billets pour regarder les matchs sont maintenant disponibles, apparemment avec une excellente réponse des fans.

“Ce week-end a été fou et les ventes ont pratiquement retrouvé les niveaux de 2019, les Nets, les Knicks et les Lakers étant de loin les équipes qui ont vendu le plus en Espagne. Même Luka Doncic a réussi à placer un match des Mavericks dans le top 5, quelque chose de très inhabituel », dit-il. Jorge Diaz Largo, PDG de Hellotickets.

Selon cette société, La France, Espagne, l’Italie et Allemagne sont les pays qui ont acheté le plus de billets et la date la plus choisie est celle du match entre les Filets et les Lakers 25 janvier. Les ventes nettes de billets, dans l’ensemble, sont en hausse de 300 % par rapport à 2019.

Ils complètent le top 4 sur Filets-Mavericks 16 mars, le derby de New York au Madison Square Garden et le match du champion actuel, Milwaukee, lors de votre visite à Brooklyn, 6 janvier.

