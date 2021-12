Nets optimistes avec le retour de Kyrie Irving

13/12/2021 à 20:27 CET

Joël Xaubet

Kyrie Irving n’a pas joué de match officiel de la NBA depuis les éliminatoires de la saison 2020-2021 où le Filets de Brooklyn est tombé avant Chevreuils dans sept matchs angoissants qui ont poussé le champion à ses limites. Jusqu’à présent cette saison, le meneur américain n’a pas mis les pieds sur la pelouse de New York. Maintenant, deux mois après le début de la saison, les Nets commencent à être optimistes pour leur joueur.

On ne sait pas quelle sera la formule pour qu’Irving joue avec les Nets

Irving a rendu publique son opposition à la vaccination à plusieurs reprises contre covid-19, mais comme le rapporte Sams Charania, on ne sait pas encore si le retour de la base se fera grâce à un changez d’avis et décidez de vous faire vacciner ou pour une réduction des restrictions à New York. Il se pourrait même que la franchise ait été décidée par laisser Kyrie participer aux matchs à l’extérieur. Quelle que soit la formule, il semble que les Nets soient pleins d’optimisme.

Aussi, il semble que la relation entre Irving et Durant s’améliore de plus en plus, les deux joueurs s’entendaient déjà bien avant de se retrouver dans la Grosse Pomme, mais au fil des mois, les deux stars ont encore plus resserré leurs liens et a renforcé sa bonne harmonie, chose qui se fera remarquer sur le court.

Pour l’instant, Ni New York ni Kyrie Irving ne semblent avoir l’intention de changer d’avis, donc l’option qui ajoute de plus en plus d’entiers est que la franchise permettant au joueur de s’entraîner dans ses installations et de jouer à l’extérieur dans les États qui autorisent l’accès aux joueurs sans vaccination. Bien que, comme déjà dit, pensez au transfert, ce n’est pas quelque chose de fou à ce stade.