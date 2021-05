Nets sur ce que c’était que de jouer à nouveau devant une grande foule ⋆ .

C’était depuis le 8 mars 2020 contre les Bulls – avant que COVID-19 ne change notre pays – que les Nets jouaient à domicile devant une foule aussi nombreuse.

Et bien, bien plus longtemps depuis qu’ils avaient joué devant une foule aussi électrique.

Mais la foule bruyante de 14 391 personnes à guichets fermés au Barclays Center samedi soir – 93% d’entre eux entièrement vaccinés, et tous bruyants – a laissé une impression.

«C’était incroyable», a déclaré Kevin Durant, qui avait 32 points et 12 tableaux – les deux sommets du match – lors de la victoire 104-93 des Nets contre les Celtics. «Nos fans sont bruyants, ils étaient là tôt, ils nous ont donné un avantage. C’était bizarre parce que nous ne les avons pas vus de toute la saison.

«Il y en a eu 1 500 au cours des deux derniers mois de la saison, mais voir des gens au premier rang et encore plus dans le bol supérieur et inférieur, c’était plutôt cool. Je suis sûr que nos fans ont apprécié la victoire, mais nous voulons aussi mieux jouer pour eux.

Une foule bruyante de 14391 personnes à guichets fermés au Barclays Center a vu les Nets battre les Celtics 104-93 dans le match 1.EPA

Après avoir joué d’abord dans une arène caverneuse et vide pendant une grande partie de la saison, puis de minuscules rassemblements socialement distants comptant des centaines au cours de la seconde moitié du programme, le premier match de samedi a été un choc pour le système des Nets.

Brooklyn est sorti épuisé et manquait de regards faciles. Par la suite, les Nets ont déclaré que cela avait plus à voir avec le moment que leur manque de temps ensemble.

«Je pense que c’est plus l’occasion», a déclaré Steve Nash. «Tout le monde est excité et l’endroit était bondé et peut-être que nous nous sommes précipités et étions un peu impatients de commencer le match. Alors je dirais probablement que la vérité se situe quelque part dans un peu de ça. «Ils n’ont pas beaucoup joué ensemble, un peu que c’était une soirée passionnante pour tout le monde de se promener dans le gymnase et de voir autant de gens et nos fans étaient exceptionnels et je pense juste que c’était tout nouveau, sur un nouveau départ et que nous n’étions vraiment pas vifs offensivement. Donc, probablement quelques facteurs ont contribué. »

Kyrie Irving – qui avait 29 points, 13 au quatrième trimestre – a grandi en tant que fan des Nets à West Orange, NJ, et a adoré jouer son premier match éliminatoire pour les fans de son équipe d’enfance.

“Courtiser. C’était vraiment différent par rapport à la plupart de la saison, aller dans des arènes différentes mais revenir à la maison et accueillir beaucoup de nos fans à la maison », a déclaré Irving. «On pouvait ressentir l’anticipation d’un match de basket de qualité.

«Les fans veulent juste voir leur équipe gagner, nous, et j’ai eu l’impression que nous faisions un bon spectacle. Nous devons le faire trois fois de plus. Un à la maison, puis, espérons-le, aller à Boston et quoi qu’il arrive, cela se passe. Nous voulons juste jouer un match à la fois. C’était bien d’avoir des supporters là-bas.