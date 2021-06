Nets vs. Bucks Game 4 Cotes, choix d’experts, meilleur pari et prédiction ⋆ 10z viral

Après être rentrés à la maison 0-2, les Milwaukee Bucks ont fait assez pour remporter un match à faible score 3. Seront-ils capables d’égaliser la série aujourd’hui? L’aperçu des choix de paris NBA Nets vs. Bucks trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et montrera les meilleurs paris NBA ce soir avec des choix et des prédictions.

Écrasez vos compétitions NBA DFS avec les outils et les données du #1 DFS Player

Aperçu des paris Nets contre Bucks : sélections et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Nets vs Bucks

Brooklyn Nets (48-22, 20-16 à l’extérieur) contre Milwaukee Bucks (46-26, 26-10 à domicile)

Date: dimanche 13 juin 2021

Temps: 15 h HNE

Lieu: Forum Fiserv – Milwaukee, Wisconsin.

Couverture: abc

En termes simples, l’offensive n’était pas là pour les Brooklyn Nets dans le match 3. Ils n’ont marqué que 83 points dans le match, tirant 36,2% au total et 8 pour 32 sur une plage de 3 points. Kevin Durant a mené les Nets avec 30 points, mais il n’a tiré que 11 pour 28. Kyrie Irving a marqué 22 points sur 9 tirs sur 22 et il a réussi à ne commettre aucun revirement. Bruce Brown a réalisé une solide performance, mais il n’y avait pas grand-chose en dehors de cela pour les Nets. Ils ont vraiment raté James Harden, qui peut donner une pause à Durant et à Irving pendant qu’il génère lui-même l’offensive de manière isolée. Malheureusement, il sera à nouveau absent pour ce match. Brooklyn l’excluant si tôt suggère qu’il est peut-être encore loin d’un retour, donc une victoire dans le match 4 pour empêcher une série égale serait énorme pour les Nets.

L’entraîneur Mike Budenholzer a été critiqué pour son manque d’ajustements et son refus de faire jouer ses stars des minutes massives en séries éliminatoires. Il a fallu attendre le dernier match, mais il est possible qu’il ait finalement franchi un cap. Ses trois stars ont joué plus de 40 minutes, ce qui n’était que la deuxième fois Giannis Antetokounmpo joué plus de 40 minutes ces séries éliminatoires, et le premier était le match en prolongation. Alors que les stars ont joué des minutes et que les Bucks ont remporté la victoire, cela ne signifie pas que Milwaukee a bien joué. Ils n’ont marqué que 86 points tout en tirant à 37,8% au total, 6 sur 31 depuis la profondeur et 12 sur 19 depuis la ligne des lancers francs. Ils ne peuvent pas compter sur l’inefficacité des Nets à nouveau, donc les Bucks doivent commencer à frapper des coups s’ils veulent égaliser la série.

Nets vs. Bucks Paris Choix NBA + Achat de cotes NBA

À l’aide de l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes de la NBA pour les paris Nets contre Bucks sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 10 h 45 HNE le 13 juin, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Cotes NBA : Moneyline

Filets : (-134) — FanDuel Bucks : (+115) — BetMGM, PointsBet, William Hill

Cotes NBA : propagation

Filets : -2 (-110) — FanDuel, PointsBet, William Hill Bucks : +2,5 (-113) — SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA : Total des points

Plus: 228 (-110) – FanDuel, William Hill Moins: 228,5 (-110) – BetMGM Nets contre Bucks NBA Tendances des paris Brooklyn est 5-0 contre l’écart (ATS) lors de ses cinq derniers matchs. Le total est passé SOUS dans quatre des cinq derniers matchs de Brooklyn. Milwaukee a une fiche de 4-10 contre l’écart lors de ses 14 derniers matchs. Le total est passé SOUS dans quatre des cinq derniers matchs de Milwaukee. Prédiction Nets vs Bucks

Aucune des deux équipes n’a bien joué dans le match 3, mais les Nets avaient au moins des tirs ouverts. Ils ne sont tout simplement pas tombés. Il est difficile de prédire que cela se produira deux matchs de suite, donc je m’attends à ce que Brooklyn tire bien aujourd’hui et monte 3-1, se donnant une chance de gagner la série à domicile.

Prédiction : Nets -2 (PointsBet)

Obtenez 2 paris sans risque jusqu’à 2 000 $

S’inscrire maintenant!

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.