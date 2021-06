Nettoie les vitres, miroirs et autres surfaces sans effort avec le nettoyant pour vitres Lidl | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si nettoyer les vitres n’est pas votre truc, l’appareil qui vient de rentrer chez Lidl est parfait pour vous. Nous parlons du nettoyant pour vitres rechargeable de Lidl, qui laisse sans effort les vitres, miroirs, cloisons, carrelages et autres surfaces lisses brillants.

Le nettoyage des vitres est l’une des tâches ménagères les plus détestées. Et, bien qu’il existe quelques astuces pour nettoyer les vitres, les miroirs et les cloisons avec peu d’effort, tout le monde ne les connaît pas, et de nombreuses personnes n’obtiennent pas les résultats escomptés après avoir investi beaucoup de temps et de dévouement dans cette tâche.

Heureusement, la technologie est là pour nous aider et sur le marché, vous pouvez trouver des appareils spécialement conçus pour faire ce travail. Le nettoyeur de vitres Lidl Nous parlons aujourd’hui de l’un d’entre eux : c’est l’un des appareils les plus réussis de la chaîne allemande qui vient de revenir dans le bazar en ligne et vous pouvez l’acheter pour seulement 24,99 euros.

Avec cet appareil Vous pouvez nettoyer les fenêtres, les miroirs, les tables en verre, les cloisons, les carreaux et autres surfaces lisses. Il est composé de deux éléments. D’un côté se trouve le vaporisateur, que vous pouvez remplir de liquide de nettoyage pour vitres pour pulvériser les vitres, les miroirs, les cloisons ou la surface que vous allez nettoyer. La bouteille est équipée d’un chiffon en microfibre sur le dessus, de sorte qu’après avoir appliqué le détergent, vous puissiez frotter la saleté pour l’enlever.

Le deuxième élément est la tête d’aspiration. Il a des lèvres en caoutchouc pour éliminer l’eau et le détergent du verre en un seul passage sans laisser de traces, puis aspirer les restes pour éviter de tacher ou d’éclabousser l’environnement avec de l’eau sale. Le réservoir a une capacité de 270 ml et est facile à vider.

Ce lave-vitre électrique Lidl est sans fil, vous pouvez donc l’utiliser en toute liberté de mouvement. Il a une batterie de 2 200 mAh qui a une autonomie allant jusqu’à 40 minutes nettoyage continu, et lorsque le courant est épuisé, le temps de charge est compris entre deux et trois heures.

Si vous êtes un client régulier de Lidl, vous savez déjà que leurs appareils se vendent rapidement, alors dépêchez-vous de les acheter avant qu'ils ne soient épuisés.

